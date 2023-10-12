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SEN子因踩單車成長 父母樂見帶路享受尾隨

【明報專訊】「新鴻基地產香港單車節」於本月22日舉行，當中參加「30公里組」兩名家長Ray和Dayna，將分別與其有特殊教育需要（SEN）兒子Lolo和Boden踩上公路。Ray和Dayna均稱，單車成為重要親子活動，促進彼此關係之餘，亦可逐漸改善兒子社交能力；以前帶領Lolo和Boden踩單車，現時可放心跟在兒子後方，認為單車有助兒子成長。

今年22歲的Lolo，自2015年第一屆單車節便與父親Ray一同參加，兩父子並曾兩次到台灣單車環島遊。6歲起為殘奧泳隊成員的Lolo獲獎無數，惟Ray憶述，兒子不時會拒絕上台領獎。Ray解釋，殘奧校際賽得分需計算參賽者年齡、智力等，Lolo曾不解為何第一變第三，因而情緒波動。

昔日鬧情緒 今同行備戰單車節

Ray猶記得第一次帶Lolo踩單車，兒子從馬鞍山踩到科學園後鬧情緒，Ray只好背着兩輛單車，再抱着Lolo回家。Lolo學單車後，Ray發現兒子變得更自律，懂得與人溝通，不亂發脾氣 。Lolo自言相比游泳更喜歡單車，從中「學識咗平衡，閃避其他嘅單車」。一次二人從沙田踩去元朗，途中Lolo失去蹤影，Ray雖可致電兒子，但Lolo未能說出位置，「嚇到我嗰次真係好驚、好驚……真係好驚」。Ray沿路尋找，最後發現Lolo在港鐵粉嶺站吃東西。

為準備參賽，二人近期練習，Lolo在前方保持速度，帶領Ray前進。Ray對被兒子帶領感欣慰，「雖然佢唔係你想像中咁叻嘅人，但係我成日覺得自己好幸福嘅係，喺今時今日，仔仔可以帶住爸爸去踩單車，我諗唔會好多」。

首次參加「30公里組」的，亦有19歲Boden和母親Dayna。從新加坡來港工作的Dayna，閒時會與兒子透過踩單車探索香港。Boden 6歲起學踩單車，Dayna稱「每次踩單車都見證佢成長」。而過程中，Boden漸漸學會主動停下讓Dayna休息。

手繪地圖規劃路線 訓練自我管理

兩母子今年暑假到北海道單車遊，Dayna形容Boden在行程中最大突破，是可自行看地圖、找目的地，同時注意行人和過路設施，她旅程中跟在Boden背後「好舒服」。Boden亦說，單車除了幫助鍛煉肌肉，亦因要留意路况令他更專注。

Dayna會鼓勵Boden自行規劃單車路線，以訓練時間和自我管理。早前到北海道單車遊時，Boden更手繪一張北海道新雪谷町的地圖。Dayna一直享受踩單車，希望日後繼續與兒子同行。她表示首次參加單車節具挑戰性，但覺得在公路踩單車「好玩」，相信他們可應付，會盡力在限時內完成。

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