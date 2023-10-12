運署：料減5%車流「都會有車龍」 改善非過海交通

談推行時機 稱現時車流已超疫前

運輸署表示，減少5%車流有望將車龍縮短，紅隧龍尾預計由油麻地駿發花園縮短至佐敦女童軍總會，東隧龍尾由觀塘警署縮短至藍田匯景花園，西隧車流則增1%至2%。署方指由於西隧道路設計較闊，有空間容納相關增幅，預計龍尾不會延至油麻地一帶主要路口。

李耀培料少車早出門 質疑減幅

署方昨亦公布首階段「633」方案實施後的三隧車流變化。實施3周後平日繁忙時間（上午7至10時及下午5時至晚上8時），三隧平均來回車流量為9.25萬架次，相比實施前，西隧車流平均增13%、紅隧減5%、東隧大致維持不變，主因的士車流變化。9月開學後第3至4周，三隧繁忙時間共9.88萬架次，其中紅隧及東隧車流均較2019年下跌，西隧則增11%至3.5萬架次。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，提早出門後泊車時間更長，但停車場時租最便宜也要25元，故對車主而言或得不償失，相信僅小部分車輛提早出門，質疑車流減幅未必如署方預期。李又指，盼署方可於實施次階段方案後公布車流數據，以檢視政策效果，如未達預期或要考慮是否需要繼續，「因分時段收費對車主都困擾」。