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運署：料減5%車流「都會有車龍」 改善非過海交通

【明報專訊】運輸署昨日預計，三隧分流次階段收費方案實施後，繁忙時間過海整體車流可減5%，私家車及電單車流量減10%。同時，署方引述2021年數據，指三隧當年繁忙時間車流量達設計容量的126%，承認次階段實施後，「過海隧道車流不會低過隧道設計流量」，「都會有車龍」，署方目標是縮短車龍，不影響隧道口附近非過海交通。至於推行次階段時機，署方稱隨着社會復常，整體過海交通流量回復至疫前水平，甚或呈升勢；舉例9月開學後第3周平日繁忙時間過海交通流量約9.9萬架次，較8月增約8%，甚至超出疫前2019年同期3%，故認為有需要及早實施，預期分流效果更明顯。

談推行時機 稱現時車流已超疫前

運輸署表示，減少5%車流有望將車龍縮短，紅隧龍尾預計由油麻地駿發花園縮短至佐敦女童軍總會，東隧龍尾由觀塘警署縮短至藍田匯景花園，西隧車流則增1%至2%。署方指由於西隧道路設計較闊，有空間容納相關增幅，預計龍尾不會延至油麻地一帶主要路口。

李耀培料少車早出門 質疑減幅

署方昨亦公布首階段「633」方案實施後的三隧車流變化。實施3周後平日繁忙時間（上午7至10時及下午5時至晚上8時），三隧平均來回車流量為9.25萬架次，相比實施前，西隧車流平均增13%、紅隧減5%、東隧大致維持不變，主因的士車流變化。9月開學後第3至4周，三隧繁忙時間共9.88萬架次，其中紅隧及東隧車流均較2019年下跌，西隧則增11%至3.5萬架次。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，提早出門後泊車時間更長，但停車場時租最便宜也要25元，故對車主而言或得不償失，相信僅小部分車輛提早出門，質疑車流減幅未必如署方預期。李又指，盼署方可於實施次階段方案後公布車流數據，以檢視政策效果，如未達預期或要考慮是否需要繼續，「因分時段收費對車主都困擾」。

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