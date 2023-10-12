三隧12‧10分時收費 紅隧小巴擬加價 至少4線加2至5元 小巴總會：否則難生存

現時三隧採用「633」收費方案，西隧私家車收60元、紅隧東隧30元。運輸署和運輸及物流局昨日舉行簡報會介紹次階段「分時段收費」，以平日（周一至六）而言，早晚繁忙時段改收「644」，繁忙時段與其他時段之間為每兩分鐘加或減兩元的「過渡時段」；其餘大部分日間時間劃一收30元，晚上至翌晨收20元（見圖）。

以上午為例，西隧「繁忙時段」早上8時8分開始，紅隧東隧「繁忙時段」則於早上7時48分開始，三者同於10時15分完結，大致維持約2至2.5小時。至於「過渡時段」，三隧均於早上7時半開始，維持大約20至30多分鐘。至於周日及公眾假期，三隧早上10時15分至晚上7時15分前劃一收25元，晚上7時15分至翌晨10時15分前劃一收20元。

的士劃一25元「免爭拗」 商用車50元

次階段方案實施後，小巴、貨車、巴士等商用車劃一收50元，當中小巴隧道費加幅最多，紅隧原只收10元，將加價4倍；東隧由38元加價約32%，西隧則由85元減價約41%。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，對紅隧紅色小巴而言，來回隧道費由20元加至100元，不加價難生存。據他了解，已有至少4條路線計劃加2至5元，通宵時段收費18元的旺角來往香港仔線將加兩元；全程收費23元的西貢至銅鑼灣線將加2至3元；原價15元（周一至五）及20元（周六日及公眾假期）的蘭桂坊至旺角通宵線則加5元。

至於現收10多元的灣仔至觀塘線亦加兩元，張漢華稱，該小巴線本已少客，加價後或流失更多客源，預計加價後業內或有路線「頂唔住」停業，慨嘆「總之就係慘」。

至於的士，次階段維持全日劃一收25元。運輸署解釋，分時段收費只適用於私家車及電單車，的士涉向乘客收費，為免爭拗故維持劃一收費。

運署不憂「逗留省兩元」 指「反而蝕」

對於坊間擔心有駕駛者為節省隨時間遞減的兩元收費，因而在附近路口逗留造成擠塞，運輸署形容車輛等候期間也需燃油費成本，「反而會蝕」，認為兩元不足為誘因令車主改變行車速度。

準確判斷入隧時間「100%做到」

至於易通行系統能否準確判斷車輛何時過隧道而收費，運輸署稱，該系統現在每小時能處理14萬架次車輛，為連接沙田和九龍3條隧道和3條過海隧道最繁忙一小時車流的4倍，亦已通過模擬和現場測試偵察約88萬次車輛，結果準確，「100%做到我們想要的效果」。

署方又提醒，當局會在原本收費廣場一帶增設顯示屏，實時顯示不同車種的隧道費收費，車主亦可透過運輸署「香港出行易」或易通行的App及網站查詢實時、預計及已繳付的隧道費。

撞正區選日實施 稱完全無考慮

另外，12月10日為區議會選舉日，被問到為何當日實施次階段方案，運輸署指據以往觀察，選舉日過海交通不會特別增多或減少，署方只因應立法會審議需時，又認為有需要盡早實施，故選定該日期，「完全無考慮區議會選舉」。三隧新收費水平《生效日期公告》明日（13日）刊憲，下周三（18日）提交立法會進行「先訂立後審議」程序，12月10日實施。

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