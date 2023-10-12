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港聞二

律師會帶路論壇談港貢獻 劉光源倡提升法治競爭力

【明報專訊】今年為一帶一路倡議10周年，下周在北京將舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，有130多個國家的代表與會。律師會昨日亦舉辦一帶一路高峰論壇，中聯辦副主任劉光源就香港如何貢獻一帶一路建設提出4項建議，包括提升香港法治的核心競爭力、發揮普通法優勢、建設亞太區國際法律解決爭議中心及與內地法律界深入融合，把握一帶一路的機遇。

劉光源表示，法律界需要積極參與國際交往，「當好民間使者」並「擦亮香港法治的金漆招牌」，他又稱要鞏固和提升香港法治的核心競爭力，助力高質量共建一帶一路，就必須堅定擁護憲法和《基本法》，捍衛特區憲制秩序。他指出，本港是中國唯一實行普通法的城市，法治制度和國際通行規則連接，香港要扮演好一帶一路超級聯繫人的角色。

外交部駐港公署副特派員方建明致辭提到，香港必須用好制度優勢，強化內聯外通的獨特角色，發揮金融法律人才資源和專業服務，為一帶一路企業提供投資規劃、融資集資管理、爭端解決等服務保障，營造自由開放的營商環境。

律政司長林定國引述國務院副總理丁薛祥稱，香港需要為「一帶一路」建設，提供包括法律服務在內的專業服務。林鼓勵本港法律界「當仁不讓」，在一帶一路的項目中，提供最專業優質的法律服務，以業界所長貢獻國家及國際發展。

相關字詞﹕律師會 一帶一路 劉光源

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