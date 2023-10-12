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港聞二

引XBB新疫苗 高危族優先 科委會稱莫德納輝瑞可用

【明報專訊】現時本港新冠病毒流行XBB變異病毒株。衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨開會檢視兩款針對XBB.1.5變異株研發的mRNA疫苗數據，包括莫德納及輝瑞疫苗，認為本港可選用；若供應有限，則優先安排較高風險者如院舍長者接種。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，政府將啟動採購XBB mRNA疫苗程序，何時供港視乎採購進度。據悉科委會未有傾向選用哪款疫苗。

科委會認為本地新冠病毒可能在冬季較活躍，建議在未來數月或冬季高峰期來臨前，高危組別如年滿50歲者、18至49歲長期病患者、滿6個月大而免疫力弱者、孕婦及醫護，不論此前曾接種多少劑新冠疫苗，應於上一次接種或感染至少6個月後接種一針加強劑。

科委會另討論新一代XBB mRNA疫苗，認為若本港獲供應可選用，並作為藥廠建議適用年齡層的首選（preferred）疫苗選項。美國食品及藥物管理局（FDA）上月已批准滿6個月大的人緊急使用上述疫苗。

張竹君：將啟採購 料供應有限

張竹君稱，政府將啟動採購XBB mRNA疫苗程序，預期供應有限，建議優先讓高危群組如院舍長者接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，輝瑞及莫德納分別提交老鼠及人體實驗數據，透過免疫橋接分析XBB中和抗體水平；數據反映可提供2至4個月適度保護，有助阻截病毒於院舍傳播，減低長者入院數字。

劉宇隆：可供2至4個月保護

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌補充，兩款疫苗能針對XBB產生高抗體，且覆蓋EG.5、BA.2.86等變異株；至於諾瓦克斯的XBB重組蛋白疫苗，他稱因無收到藥廠數據而沒討論。據悉，由於兩間藥廠數據不能直接比擬，故科委會無傾向選用哪款疫苗及應採購一款或兩款疫苗。

指流感較新冠嚴峻 籲快打針

本港已撤銷包括緊急使用疫苗的防疫規例，被問會否需要等待XBB疫苗註冊才可接種，張竹君稱，衛生署可使用「指定病人（named patient）」方式為高危群組注射XBB疫苗，註冊與否影響不大。張竹君又強調現有疫苗有效減低重症和死亡風險，呼籲高危群組勿等XBB疫苗供港才打針。

科委會同時強烈建議高危群組盡快接種新冠和流感疫苗。劉宇隆稱，現時兒童流感入院人數高於新冠，認為流感情况較嚴峻。今年流感季節因過去3年新冠疫情打亂，被問會否檢視流感疫苗接種時間，張竹君認同今年流感高峰期「時間較特別」，惟仍需時觀察，之後或「恢復以前流感情况」。

相關字詞﹕張竹君 mRNA疫苗 新冠疫苗

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