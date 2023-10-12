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港聞二

蔡天鳳案辯方投訴押後 控方：不完整殘肢檢驗需時

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺後遭碎屍，其前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另兩人涉助蔡前夫潛逃，6人昨在九龍城裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，惟辯方投訴警方做事緩慢，案件一再押後且無意義。控方稱事件涉及「不完整的人軀殘肢」，檢驗時間較長，有別其他案件。案件押後至12月20日再訊，以待完成檢驗報告。除涉協助潛逃的兩被告，其餘被告繼續還押。

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺；死者前家姑李瑞香（63歲，退休）被控一項妨礙司法公正。四人在近10名懲教人員和警員押解下應訊，他們不時望向公眾席。

控：化驗250件證物 百件完成

控方昨申請押後案件，透露多達250件證物需交由政府化驗所校對檢驗DNA，當中100件已完成檢驗及撰寫報告，預料餘下150件證物報告亦在短時間內完成。鄺港智一家四口的代表律師蘇子傑表示，押後情况非常不理想，乃警方調查所致，「一日驗一件」都不可行，如果「用心啲」不會令案件停滯不前，形容押後無意義、不恰當。蘇批評，案件主管昨日之前沒告知打算押後，並引用裁判官條例申請訟費。

拒辯方申訟費 官：謀殺案須備文件

對於辯方投訴警方，控方澄清是化驗師檢驗證物，又認為目前並非處理訟費的合適階段，本案涉人體殘肢，需時化驗。署理主任裁判官香淑嫻則說條例不適用，駁回訟費申請，且視乎能否立案，可能去到或去不到高院；蘇稱「我都希望去唔到」。香官補充，謀殺案需準備文件，除非律政司不提控，「否則押後必然」，散庭前她籲控辯雙方多溝通。

租賃遊艇公司職員林舜（41歲）及鄺港智的女友人潘巧賢（29歲，無業），各被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」。兩人早前獲准保釋，昨獲更改保釋條件，由每周到警署報到兩次減至一次。

【案件編號：KCCC577、640及666/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪 妨礙司法公正 謀殺罪 蔡天鳳碎屍案

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