瞞科大教授招標得益 舊生認詐騙囚28月

被告楊兆安（41歲）於科大化學系畢業，其後取得環境與科學碩士、神學碩士及工商管理博士學歷。辯方求情稱，被告考獲專業資格裝備自己，貢獻社會，疫情間參與方艙工作，指被告誤信讀書時認識的楊霖龍才犯案，得益全交對方。他也沒有如楊霖龍般潛逃，反之認罪並照顧兩子，患上嚴重抑鬱。據悉，立法會議員陳恒鑌為他撰寫求情信。

官斥碩士學歷不分是非 愚忠非減刑理由

辯方求情稱被告獲楊霖龍提攜關懷，視對方為父親，故愚昧依從其指示。鄭官指被告取得碩士學位卻不辨是非，明知故犯，虛報申請，不能因他愚昧忠誠而減刑，而且被告實際有得益。鄭官以4年為量刑起點，考慮被告認罪及其他求情因素，判囚28個月。

案情指被告2011年成為高準檢驗及檢測有限公司的董事及股東，該公司提供環境測試服務。醫療用品供應商駿科（亞洲）製藥有限公司則於2012年成立，被告是其獨資董事及股東。楊霖龍曾參與駿科業務和投資高準，已離港，目前被通緝。

在2011年9月至2019年2月，楊霖龍為科大及附屬公司採購物品時，藉招標向高準及駿科買入實驗室儀器及測試服務。廉署接獲貪污投訴，展開調查，發現楊霖龍在高準及駿科擁有財務權益，被告和楊串謀詐騙科大，申請時誘使科大委聘高準。至於欺詐罪，楊要求向駿科採購防護屏，又在多次採購推薦高準，相關聲明申報無利益衝突。駿科及高準在10個項目的報價獲接納，包括環保署委聘分析空氣質素，涉款逾323萬元。

【案件編號：DCCC 1001/22】