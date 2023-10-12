瞞科大教授招標得益 舊生認詐騙囚28月

【明報專訊】一名科大前供應商涉串謀時任科大環境學部及化學系兼任副教授楊霖龍，於多項採購中隱瞞楊霖龍在相關公司的權益逾7年，涉款323萬多元。他昨在區院承認一項串謀詐騙及10項欺詐罪，餘下3罪存檔法庭。暫委法官鄭紀航斥被告有碩士學歷卻不分是非，不能因他對楊霖龍愚昧忠誠而減刑，判囚28個月。
被告楊兆安（41歲）於科大化學系畢業，其後取得環境與科學碩士、神學碩士及工商管理博士學歷。辯方求情稱，被告考獲專業資格裝備自己，貢獻社會，疫情間參與方艙工作，指被告誤信讀書時認識的楊霖龍才犯案，得益全交對方。他也沒有如楊霖龍般潛逃，反之認罪並照顧兩子，患上嚴重抑鬱。據悉，立法會議員陳恒鑌為他撰寫求情信。
官斥碩士學歷不分是非 愚忠非減刑理由
辯方求情稱被告獲楊霖龍提攜關懷，視對方為父親，故愚昧依從其指示。鄭官指被告取得碩士學位卻不辨是非，明知故犯，虛報申請，不能因他愚昧忠誠而減刑，而且被告實際有得益。鄭官以4年為量刑起點，考慮被告認罪及其他求情因素，判囚28個月。
案情指被告2011年成為高準檢驗及檢測有限公司的董事及股東，該公司提供環境測試服務。醫療用品供應商駿科（亞洲）製藥有限公司則於2012年成立，被告是其獨資董事及股東。楊霖龍曾參與駿科業務和投資高準，已離港，目前被通緝。
在2011年9月至2019年2月，楊霖龍為科大及附屬公司採購物品時，藉招標向高準及駿科買入實驗室儀器及測試服務。廉署接獲貪污投訴，展開調查，發現楊霖龍在高準及駿科擁有財務權益，被告和楊串謀詐騙科大，申請時誘使科大委聘高準。至於欺詐罪，楊要求向駿科採購防護屏，又在多次採購推薦高準，相關聲明申報無利益衝突。駿科及高準在10個項目的報價獲接納，包括環保署委聘分析空氣質素，涉款逾323萬元。