明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

捐血何時用得着？ 紅會推感謝短訊通知

【明報專訊】捐一次血可救三人，惟市民不知血液何時供病人使用。香港紅十字會輸血服務中心昨推出感謝捐血者短訊服務，當捐血者的紅血球製品經中心血液貯存及分發科送到醫院後，便會發短訊給捐血者，通知血液已送到醫院供病人使用，捐血者會在捐血後約4周內收到短訊。

一般4周內送院 看各血型供需

市民一般捐出的全血，會經過離心處理及血液分離過程，分為紅血球、血小板及血漿。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指出，感謝短訊發出與否以紅血球為指標，小部分捐血者或因個別原因未能收到短訊，如中心會隨機抽選血液作例行品質檢查、部分血液未符合350或450毫升的要求容量等。捐出的血液有機會用作檢測或學術研究，但這些個案屬極少數。

李卓廣表示，一般情况下，捐血者會在捐血後約4周內收到感謝短訊，不過仍要視乎血製品使用情况、血庫存量及血型而定，舉例說，當血庫存量處於較低水平時，血液會更快分發到醫院，因此捐血者會較早收到短訊。此外，各種血型的供需不同，O型捐血者會較AB型捐血者更快收到短訊。

李卓廣提醒市民，中心會以「BloodTHX」名稱向捐血者發送感謝短訊，不會透過短訊要求捐血者提供任何敏感個人資料，而感謝短訊暫時只向本地電話號碼發送，暫未提供國際短訊服務。

根據中心網站數據，中心前日共收集493包血液，未達到每日收集目標650包，其中O型血存量更處於極低水平。李卓廣指出，本港疫後復常，醫院對血液需求上升，加上日前颱風「小犬」襲港，暫停了捐血服務，呼籲市民踴躍捐血。

相關字詞﹕病人 香港紅十字會輸血服務中心 捐血

上 / 下一篇新聞

三隧12‧10分時收費 紅隧小巴擬加價 至少4線加2至5元 小巴總會：否則難生存
三隧12‧10分時收費 紅隧小巴擬加價 至少4線加2至5元 小巴總會：否則難生存
運署：料減5%車流「都會有車龍」 改善非過海交通
運署：料減5%車流「都會有車龍」 改善非過海交通
SEN子因踩單車成長 父母樂見帶路享受尾隨
SEN子因踩單車成長 父母樂見帶路享受尾隨
科大爭取建醫學院 首階段收生50 定位重科研 擬准非醫科畢業生報讀
科大爭取建醫學院 首階段收生50 定位重科研 擬准非醫科畢業生報讀
倘非本地生限額放寬 科大：有空間招收更多
倘非本地生限額放寬 科大：有空間招收更多
洪宴案 控方專家：王詩雅無新冠病徵
洪宴案 控方專家：王詩雅無新冠病徵
博愛院友疑吃包哽噎亡 家屬入稟索償
博愛院友疑吃包哽噎亡 家屬入稟索償
的近前合伙人捲性騷擾 事主索償 初級女律師稱受壓性交 怕毁前途染HPV續啞忍
的近前合伙人捲性騷擾 事主索償 初級女律師稱受壓性交 怕毁前途染HPV續啞忍
瞞科大教授招標得益 舊生認詐騙囚28月
瞞科大教授招標得益 舊生認詐騙囚28月
蔡天鳳案辯方投訴押後 控方：不完整殘肢檢驗需時
蔡天鳳案辯方投訴押後 控方：不完整殘肢檢驗需時
3年4意外6亡魂 發展局：停投標至明年底 視調查結果 精進或除名
3年4意外6亡魂 發展局：停投標至明年底 視調查結果 精進或除名
死者長子質疑精進：老竇瞓咗喺度個幾鐘無人理
死者長子質疑精進：老竇瞓咗喺度個幾鐘無人理
私了便衣警6人罪成 5人囚7至37月
私了便衣警6人罪成 5人囚7至37月
「海港sir」涉假文件騙按揭 銀行職員認應問清楚
「海港sir」涉假文件騙按揭 銀行職員認應問清楚
9人涉禁錮大學生 藉詞事主「搞警長女兒」勒索
9人涉禁錮大學生 藉詞事主「搞警長女兒」勒索
廟街地舖火警 樓上內地生疏散
廟街地舖火警 樓上內地生疏散
引XBB新疫苗 高危族優先 科委會稱莫德納輝瑞可用
引XBB新疫苗 高危族優先 科委會稱莫德納輝瑞可用
戴港盛涉濫發免針紙 待轉介區院12．4再訊
戴港盛涉濫發免針紙 待轉介區院12．4再訊
律師會帶路論壇談港貢獻 劉光源倡提升法治競爭力
律師會帶路論壇談港貢獻 劉光源倡提升法治競爭力
陳國基鄧炳強7人任區選資審委
陳國基鄧炳強7人任區選資審委
【Emily】6人膺傑青 運動員何宛淇林衍聰上榜 佩劍一哥想搞運動醫學基金 研劍擊器材
【Emily】6人膺傑青 運動員何宛淇林衍聰上榜 佩劍一哥想搞運動醫學基金 研劍擊器材
【Emily】fb帳號冒一哥蕭澤頤 網罪科調查
【Emily】fb帳號冒一哥蕭澤頤 網罪科調查
【Emily】鄉議局就職 特首盼團結社區撐北都
【Emily】鄉議局就職 特首盼團結社區撐北都
【Emily】PP外九巴站簡約上蓋 網民話復古
【Emily】PP外九巴站簡約上蓋 網民話復古
【Emily】崇基貓貓Grisha病逝 神學院設紀念冊
【Emily】崇基貓貓Grisha病逝 神學院設紀念冊