捐血何時用得着？ 紅會推感謝短訊通知

一般4周內送院 看各血型供需

市民一般捐出的全血，會經過離心處理及血液分離過程，分為紅血球、血小板及血漿。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指出，感謝短訊發出與否以紅血球為指標，小部分捐血者或因個別原因未能收到短訊，如中心會隨機抽選血液作例行品質檢查、部分血液未符合350或450毫升的要求容量等。捐出的血液有機會用作檢測或學術研究，但這些個案屬極少數。

李卓廣表示，一般情况下，捐血者會在捐血後約4周內收到感謝短訊，不過仍要視乎血製品使用情况、血庫存量及血型而定，舉例說，當血庫存量處於較低水平時，血液會更快分發到醫院，因此捐血者會較早收到短訊。此外，各種血型的供需不同，O型捐血者會較AB型捐血者更快收到短訊。

李卓廣提醒市民，中心會以「BloodTHX」名稱向捐血者發送感謝短訊，不會透過短訊要求捐血者提供任何敏感個人資料，而感謝短訊暫時只向本地電話號碼發送，暫未提供國際短訊服務。

根據中心網站數據，中心前日共收集493包血液，未達到每日收集目標650包，其中O型血存量更處於極低水平。李卓廣指出，本港疫後復常，醫院對血液需求上升，加上日前颱風「小犬」襲港，暫停了捐血服務，呼籲市民踴躍捐血。