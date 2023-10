的近前合伙人捲性騷擾 事主索償 初級女律師稱受壓性交 怕毁前途染HPV續啞忍

申索人是X,答辯人為Stefano Mariani,中譯麥朗。入稟狀稱,申索人X是一名初級律師,她2020年畢業後於的近律師行(Deacons)工作,答辯人2021年獲晉升為的近合伙人。二人工作甚少交集,辦公室處於頭尾兩端,但答辯人仍經常找機會接觸X,邀她共膳。

指男方塑「舉足輕重」形象

信發展關係有利事業發展

入稟狀指2021年4至11月,答辯人自稱X的「導師(mentor)」,不斷追問她的興趣,相約她喝酒,又多次堅持與X共乘的士歸家,事實上X居於公司附近,可步行回家。X認為答辯人當時嘗試引導她相信二人發展關係沒有問題,反而對其事業有利。

同年11月30日,兩人在中環某酒吧喝酒時,答辯人突然將手疊在X手上和挨向她。X要求停止,答辯人繼續將手放在她膊頭上,且親吻她。二人一同歸家時,答辯人說「沒有人需要知道這件事」等,意圖讓X相信是她鼓勵自己這樣做。此外,答辯人亦被指與X散步時強吻她。

稱染HPV後 仍被強迫肛交

同年12月,答辯人藉看日本武士刀為由,邀X上他家,脫下X衣服強行和她口交。答辯人留意到X不快時,稱「很意外你不是較有經驗的一個」。二人性關係持續,答辯人曾跟其他同事評論X的身材,又會在進行性行為時打擊她自尊,例如以皮帶打她,說「似乎你們所有女人都喜歡被暴力對待」。當X拒絕按答辯人要求透露自己的薪酬時,答辯人稱反正他有辦法知道,營造自己位高權重,有份管理公司,進一步操控X。

事主向律師行投訴 男方被要求辭職

入稟狀提到,X當時遭答辯人情感操控,非完全同意二人的關係,但由於答辯人把自己塑造成律師行和法律界舉足輕重的人物,令X只能啞忍,否則答辯人會報復,毁她前途。入稟狀指答辯人利用X的純真和入世未深,尤其她無其他工作經驗,不知職場文化如何。

X去年確診人類乳頭瘤病毒(HPV),指可能是答辯人傳染,答辯人得知後不斷淡化事情,着X不要大驚小怪。

隨後X在答辯人陪同下做檢查,醫生提醒她未來3天都不要有性行為,她對病情擔憂不已。當晚答辯人邀請X到他家,稱事情不能挽回,繼而把X推在牀上強行肛交,稱「現在我可以奪去你最後的處(now I can take your last virginity)」。

X最終明白答辯人是為個人性慾而操控她,並向公司管理層投訴,答辯人於今年3月被律師行要求離開。X稱因事件有情緒困擾和創傷,需恆常接受輔導和治療,要求法庭宣判答辯人向她道歉和賠償。

【案件編號:DCEO 11/23】