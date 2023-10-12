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港聞二

的近前合伙人捲性騷擾 事主索償 初級女律師稱受壓性交 怕毁前途染HPV續啞忍

【明報專訊】一名前律師行男合伙人被指「情感操控」初出茅廬的女律師，事主前日透過私人律師入稟區域法院，控告對方違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。入稟狀指男律師塑造自己為法律界舉足輕重的人物，讓事主相信二人發展關係有利其事業發展。她並非完全同意二人關係，但擔憂遭男律師報復，前途盡毁而一直啞忍，包括感染HPV病毒後，仍與對方肛交。

申索人是X，答辯人為Stefano Mariani，中譯麥朗。入稟狀稱，申索人X是一名初級律師，她2020年畢業後於的近律師行（Deacons）工作，答辯人2021年獲晉升為的近合伙人。二人工作甚少交集，辦公室處於頭尾兩端，但答辯人仍經常找機會接觸X，邀她共膳。

指男方塑「舉足輕重」形象

信發展關係有利事業發展

入稟狀指2021年4至11月，答辯人自稱X的「導師（mentor）」，不斷追問她的興趣，相約她喝酒，又多次堅持與X共乘的士歸家，事實上X居於公司附近，可步行回家。X認為答辯人當時嘗試引導她相信二人發展關係沒有問題，反而對其事業有利。

同年11月30日，兩人在中環某酒吧喝酒時，答辯人突然將手疊在X手上和挨向她。X要求停止，答辯人繼續將手放在她膊頭上，且親吻她。二人一同歸家時，答辯人說「沒有人需要知道這件事」等，意圖讓X相信是她鼓勵自己這樣做。此外，答辯人亦被指與X散步時強吻她。

稱染HPV後 仍被強迫肛交

同年12月，答辯人藉看日本武士刀為由，邀X上他家，脫下X衣服強行和她口交。答辯人留意到X不快時，稱「很意外你不是較有經驗的一個」。二人性關係持續，答辯人曾跟其他同事評論X的身材，又會在進行性行為時打擊她自尊，例如以皮帶打她，說「似乎你們所有女人都喜歡被暴力對待」。當X拒絕按答辯人要求透露自己的薪酬時，答辯人稱反正他有辦法知道，營造自己位高權重，有份管理公司，進一步操控X。

事主向律師行投訴 男方被要求辭職

入稟狀提到，X當時遭答辯人情感操控，非完全同意二人的關係，但由於答辯人把自己塑造成律師行和法律界舉足輕重的人物，令X只能啞忍，否則答辯人會報復，毁她前途。入稟狀指答辯人利用X的純真和入世未深，尤其她無其他工作經驗，不知職場文化如何。

X去年確診人類乳頭瘤病毒（HPV），指可能是答辯人傳染，答辯人得知後不斷淡化事情，着X不要大驚小怪。

隨後X在答辯人陪同下做檢查，醫生提醒她未來3天都不要有性行為，她對病情擔憂不已。當晚答辯人邀請X到他家，稱事情不能挽回，繼而把X推在牀上強行肛交，稱「現在我可以奪去你最後的處（now I can take your last virginity）」。

X最終明白答辯人是為個人性慾而操控她，並向公司管理層投訴，答辯人於今年3月被律師行要求離開。X稱因事件有情緒困擾和創傷，需恆常接受輔導和治療，要求法庭宣判答辯人向她道歉和賠償。

【案件編號：DCEO 11/23】

相關字詞﹕區域法院 性別歧視條例 律師 性騷擾

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