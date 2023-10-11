【Emily】關愛隊攞正牌 清渠掃街

深水埗嘅關愛隊，打風過後都好勤力出動，其中南昌北、南昌中、南山、碧匯、富昌小區成員都有喺facebook上載「舉牌」相片，話畀大家知佢哋用心服務居民。其中富昌小隊成員、立法會議員梁文廣就上載咗幾張相，幾乎每張相都會有人喺旁邊企定定，舉起寫有「深水埗區關愛隊富昌小區」嘅粉紅色紙牌，其餘成員就拎掃把清理落葉、揸垃圾袋，睇嚟呢批成員都好識分工合作。身兼南昌中小區關愛隊隊長嘅劉佩玉，同日都有出帖話畀大家知佢哋有份出動，每張相都有人用紙牌擺甫士展示隊名。

呢幾輯相喺網上都幾多人留意到。有網民批評話「真係有心幫助市民，就唔使舉晒牌，打卡咁啦」、「掃樹葉都要有人係後面舉牌？」、「使唔使咁大隻字」。民協前署理主席楊彧就評論話，「呢班人識做下show已經好好，大家唔好要求咁高」。

梁文廣喺帖文話，一定會繼續貫徹落實盡力為居民服務嘅初心，將關愛傳到每位街坊心中。