科大研機器學習模型 評腦癌化療復發機率

領導北京韓國威院研究

科大與北京天壇醫院、韓國三星醫學中心及威爾斯親王醫院等研究團隊，約於去年8月分析544名腦膠質瘤患者的腫瘤分子樣本和臨牀數據，以辨識不同種類腦膠質瘤演化的基因組及轉錄組預測因子。團隊發現，患者於初次診斷時發現調節基因MYC的數量增多，又或其目標基因被過度激發；王吉光稱，兩種情况都會誘發腫瘤在治療時發生超突變，如患者於初次診斷時已發現CDKN2A基因缺失，患者後期腫瘤急劇惡化的機率亦更高。

研究團隊亦發現，東亞人與白人的腦腫瘤基因突變存有明顯差異，王稱，東亞患者腦腫瘤出現7號染色體擴增及10號染色體缺失的機率較低，而出現MYC複製基因擴增的機率則相對較高。團隊上月起開放設有「CELLO2」機器學習模型的網站給公眾使用，為患者及醫生提供腦膠質瘤的長期追蹤數據庫，並可根據患者臨牀及基因組特徵，預測使用替莫唑胺作化療所誘發的腫瘤超突變及惡化進程。

未來整合更多數據

研腫瘤抗藥分子機制

王吉光表示，團隊未來將透過整合更多患者數據，優化「CELLO2」，以研究其他導致腦腫瘤產生抗藥性的分子機制。王又稱，團隊現正與中大、北京天壇醫院及上海華山醫院合作，開發一個整合醫學影像及多組學數據的人工智能平台，以推動精準神經腫瘤學發展。