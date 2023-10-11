洪宴王詩雅涉瞞行蹤 張竹君稱曾囑講真話 兩度致電核實 否認曾問有否高官在場

被告王詩雅（37歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，當中所涉虛假資料為她於2022年1月3日乘的士離家前往灣仔出席宴會。

張稱審視每宗個案

很少親自致電查詢

傳染病處主任張竹君昨日供稱，她管轄的傳染病處於2020年至2022年間接獲上萬宗個案，每宗都會審視，但很少由她親自致電查詢確診者。2022年1月5日，被告向衛生防護中心人員提供確診前行蹤，翌日早上張致電被告，原因是她聽聞有許多人參與該宴會，擔心會出現其他密切接觸者，以及發現被告於1月3日下午的行蹤不明。

張續稱，當時她將電話轉為免提模式，讓她身旁兩名亦關注事件的同事能夠即時知道通話內容。通話期間，張向被告表明身分及目的，並提醒她說話「真確性好重要，唔可以講大話」，否則有法律責任。被告表示明白，並稱她於1月3日晚上9時半，乘的士離家到達宴會現場，逗留約半小時後離開。

翌日張得知原來宴會參與者中有另一名確診者，由於需要核實被告是否與該人曾有接觸，故張再次致電被告。其間，張重申要慎重說出事實，被告表示明白，張指被告稱當日在辦公室逗留至下午6時，再到中環IFC購物後才由家前往宴會。

辯方質疑曾誤報個案地址

官打斷稱不削張竹君可靠性

辯方質疑，「1月3日後，大家都議論有乜高官去過」，事件繼而有傳媒廣泛報道，政府內部有意見要求張關注赴宴的高官。張否認上述說法，稱她只關注誰是密切接觸者。辯方又指出，被告有交代到過西環高樂花園後才赴宴，張不同意。辯方又稱，署方難保處理個案時出錯，並重提舊事，指一次張向傳媒錯誤公布該高樂花園的地址。裁判官即時打斷辯方陳辭，指法庭不考慮證人宣誓前的說話，亦不考慮該次事件是否削弱張的可靠性。張作供完畢，聆訊今續。【案件編號：KCS17697-9、17701/22】