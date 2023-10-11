許金山謀殺案終極上訴 指警延半年檢證存空白期

指未證許帶球上車 或女用來滅蟲

正在獄中服刑的許金山昨穿西裝出庭，被控於2015年5月謀殺妻子黃秀芬及幼女許儷玲。上訴爭議在於警方2015年11月，即事發後約半年才調查涉事私家車的瑜伽球，證物警員沒有在車上找到關鍵的瑜伽球氣塞。2016年5月，警方始以謀殺罪名拘捕許金山，並在許的家中找到懷疑涉案氣塞。

上訴方陳辭表示，涉事私家車一度停泊警署看管半年，不排除曾被干擾；雖然證物警員供稱車上沒有瑜伽球氣塞，但警方事隔半年才仔細蒐證，究竟氣塞是否在車上只是臆測。對於控方將許金山寓所搜出的氣塞，視為支持他殺害妻女的證據，上訴方質疑不公，指本案沒有證據顯示車上沒有氣塞，控方不能以一年後從寓所檢取的氣塞，看成「繩索中的一縷」（a strand in the rope），從而推論。

以失蹤氣塞推斷 原審涉誤導

上訴方提出，許金山未必是放置瑜伽球的人，反而有證供指許儷玲害怕蛇蟲鼠蟻，她可能為了滅蟲而將瑜伽球帶上車，不幸殺害自己和母親。上訴方又投訴原審法官多次向陪審團表示涉事瑜伽球氣塞消失不見，引導陪審團以此為基礎推論，但事實裁斷是陪審團的職責，質疑法官錯誤引導。

律政司一方則反駁，許金山在錄影會面承認用一氧化碳做實驗，並將瑜伽球帶回家殺老鼠，原審法官引導陪審團考慮許將瑜伽球帶上車，並無不妥之處。律政司一方承認，涉事瑜伽球在警方看管下有約半年空白期，但強調許早於2014年向出售一氧化碳的公司索取報價，本案是經策劃的謀殺事件。

律政司一方提及，從許金山寓所檢取的瑜伽球氣塞，只是指控許的證據之一，未必和毒氣瑜伽球有關。首席法官張舉能關注，從寓所搜出的氣塞證據價值有限，原審法官以此引導陪審團，會否對許構成嚴重偏見（highly prejudicial）；律政司回應稱，本案有壓倒性的證據指控許金山，加上涉事瑜伽球內的一氧化碳存量甚多，足以殺害多人，原審法官沒有犯錯。

【案件編號：FACC8/23】