明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

許金山謀殺案終極上訴 指警延半年檢證存空白期

【明報專訊】中大醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山（圖），涉2015年以注滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，裁定兩項謀殺罪成，判囚終身。許金山終極上訴，終院昨開庭處理，將擇日頒下書面判決。上訴方表示，許未必是放置瑜伽球的人，可能由許的幼女自行將瑜伽球放上車，用來滅蟲。律政司一方反駁，許的幼女聰明，看不到她有理由將瑜伽球帶上車。

指未證許帶球上車 或女用來滅蟲

正在獄中服刑的許金山昨穿西裝出庭，被控於2015年5月謀殺妻子黃秀芬及幼女許儷玲。上訴爭議在於警方2015年11月，即事發後約半年才調查涉事私家車的瑜伽球，證物警員沒有在車上找到關鍵的瑜伽球氣塞。2016年5月，警方始以謀殺罪名拘捕許金山，並在許的家中找到懷疑涉案氣塞。

上訴方陳辭表示，涉事私家車一度停泊警署看管半年，不排除曾被干擾；雖然證物警員供稱車上沒有瑜伽球氣塞，但警方事隔半年才仔細蒐證，究竟氣塞是否在車上只是臆測。對於控方將許金山寓所搜出的氣塞，視為支持他殺害妻女的證據，上訴方質疑不公，指本案沒有證據顯示車上沒有氣塞，控方不能以一年後從寓所檢取的氣塞，看成「繩索中的一縷」（a strand in the rope），從而推論。

以失蹤氣塞推斷 原審涉誤導

上訴方提出，許金山未必是放置瑜伽球的人，反而有證供指許儷玲害怕蛇蟲鼠蟻，她可能為了滅蟲而將瑜伽球帶上車，不幸殺害自己和母親。上訴方又投訴原審法官多次向陪審團表示涉事瑜伽球氣塞消失不見，引導陪審團以此為基礎推論，但事實裁斷是陪審團的職責，質疑法官錯誤引導。

律政司一方則反駁，許金山在錄影會面承認用一氧化碳做實驗，並將瑜伽球帶回家殺老鼠，原審法官引導陪審團考慮許將瑜伽球帶上車，並無不妥之處。律政司一方承認，涉事瑜伽球在警方看管下有約半年空白期，但強調許早於2014年向出售一氧化碳的公司索取報價，本案是經策劃的謀殺事件。

律政司一方提及，從許金山寓所檢取的瑜伽球氣塞，只是指控許的證據之一，未必和毒氣瑜伽球有關。首席法官張舉能關注，從寓所搜出的氣塞證據價值有限，原審法官以此引導陪審團，會否對許構成嚴重偏見（highly prejudicial）；律政司回應稱，本案有壓倒性的證據指控許金山，加上涉事瑜伽球內的一氧化碳存量甚多，足以殺害多人，原審法官沒有犯錯。

【案件編號：FACC8/23】

相關字詞﹕終極上訴 終審法院 謀殺罪 瑜伽球 許金山 中大醫學院

上 / 下一篇新聞

首企獲發牌 港產先進療法製品治癌 「CAR-T」醫白血病成本減80萬省時一半 目標明年投產
首企獲發牌 港產先進療法製品治癌 「CAR-T」醫白血病成本減80萬省時一半 目標明年投產
醫生：每年二三十人宜用 部分等不到
醫生：每年二三十人宜用 部分等不到
女兒術後變植物人 天瑜爸爸：無奈下接受醫局和解 局方：不代表任何一方負上責任
女兒術後變植物人 天瑜爸爸：無奈下接受醫局和解 局方：不代表任何一方負上責任
電工4米纜架墮斃 精進地盤3年6死 去年塌天秤後禁投標 發展局研「進一步規管」
電工4米纜架墮斃 精進地盤3年6死 去年塌天秤後禁投標 發展局研「進一步規管」
運局、機局研惡劣天氣疏導旅客 機鐵或局部開
運局、機局研惡劣天氣疏導旅客 機鐵或局部開
校委專組查張翔 李家超促公平公正勿揣測
校委專組查張翔 李家超促公平公正勿揣測
料趕彌撒 視障婦過路捱撞危殆
料趕彌撒 視障婦過路捱撞危殆
家中姦印傭 百萬年薪保險經紀囚7年
家中姦印傭 百萬年薪保險經紀囚7年
疑讓線路口唔睇車 的士小巴相撞5人傷
疑讓線路口唔睇車 的士小巴相撞5人傷
報稱總經理月薪24萬 「海港sir」涉瞞警司職騙貸
報稱總經理月薪24萬 「海港sir」涉瞞警司職騙貸
消防員訛稱自住騙按揭 官指破壞遏炒樓囚10月
消防員訛稱自住騙按揭 官指破壞遏炒樓囚10月
販毒冤案被告大狀不作供 12．1結案陳辭
販毒冤案被告大狀不作供 12．1結案陳辭
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 張竹君稱曾囑講真話 兩度致電核實 否認曾問有否高官在場
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 張竹君稱曾囑講真話 兩度致電核實 否認曾問有否高官在場
科大研機器學習模型 評腦癌化療復發機率
科大研機器學習模型 評腦癌化療復發機率
因言革職官中教師提覆核 限朋友fb帖文被指不當 辯稱無證據影響教學
因言革職官中教師提覆核 限朋友fb帖文被指不當 辯稱無證據影響教學
理大外暴動23人案再11人認罪 新庭審訊柱擋旁聽
理大外暴動23人案再11人認罪 新庭審訊柱擋旁聽
司機涉姦受託女童 事主：唔驚佢，係憎
司機涉姦受託女童 事主：唔驚佢，係憎
灣區熱搜：建校一年生員倍增 首屆本科生逾百 科大廣州重融合 跨科支援師生研究
灣區熱搜：建校一年生員倍增 首屆本科生逾百 科大廣州重融合 跨科支援師生研究
灣區熱搜：師生走遍6省萬里路 溯源採樣探珠江水之秘
灣區熱搜：師生走遍6省萬里路 溯源採樣探珠江水之秘
灣區熱搜：研網絡時代城市治理 入3000戶調查獲政府支持
灣區熱搜：研網絡時代城市治理 入3000戶調查獲政府支持
【Emily】關愛隊攞正牌 清渠掃街
【Emily】關愛隊攞正牌 清渠掃街
【Emily】冒險樂園：彩虹圖案大過代幣
【Emily】冒險樂園：彩虹圖案大過代幣
【Emily】孖工會朋友踩車 林振昇夜遊天安門
【Emily】孖工會朋友踩車 林振昇夜遊天安門
【Emily】英文說好中國故事 胡曉明搞AI論壇
【Emily】英文說好中國故事 胡曉明搞AI論壇
【Emily】兩局長上周嫁女 鄧炳強休假撞正打風
【Emily】兩局長上周嫁女 鄧炳強休假撞正打風
【Emily】「光影城東」導賞團 重溫昔日北角璀璨
【Emily】「光影城東」導賞團 重溫昔日北角璀璨