消防員訛稱自住騙按揭 官指破壞遏炒樓囚10月

求情稱反修例曾助警

官：納稅人支薪職責

被告許智豐（現39歲）報稱消防處高級消防隊長。陳官判刑時引述辯方求情稱，被告多次獲上級嘉許，曾代表消防處到國外出席國際會議，又曾在理大衝突中協助警方，以危害物質專家領導者的身分解除儲存化學品的風險，而本案亦令他前途盡毁。

藉欺詐獲利 入罪基礎

陳官則指前途盡毁一說「比較誇張」，許多更生者均能重建事業，法庭不會因其消防隊長身分而優待他；又指被告已因工作表現獲晉升機會，協助警方亦是其職責所在，強調「從來無人強迫他犯法，是他本人令自己過去的努力白費」。

至於辯方指涉案的銀行和按證保險公司沒有實質損失，陳官則認為這與被告是否有罪無關，定罪的基礎是被告藉欺詐而獲利；雖然被告一直準時還款，但陳官認為這是他合約上的責任，不構成減刑因素，而他在被捕前已還清貸款亦與本案無關。

賺47萬租 官指非小數目

陳官續指出，若非被告蓄意以欺騙手段獲得樓價八成的按揭貸款和保險，他根本不可能購得涉案的物業。他騙取貸款購入物業，並賺取約22個月租金，即約46.6萬元，並非小數目。陳官採納12個月為量刑起點，考慮被告同意控方大部分案情，及過往有做義工，酌情合共減刑兩個月，判監10個月。

【案件編號：DCCC 677/22】