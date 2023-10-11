明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

家中姦印傭 百萬年薪保險經紀囚7年

【明報專訊】案發時已婚、育有兩女一子的保險經紀涉2021年在家中強姦印傭，他早前受審後被裁定強姦罪成，昨在高等法院求情及判刑。特委法官許紹鼎提及，被告3名子女交由他的年老母親照顧，對家庭造成影響，形容是不幸、令人難過，實屬悲劇，但親友為他求情並不能減刑，被告行錯一步足以令他墮落、失去地位，要承受自己選擇所致的後果，判監7年。

託癌母湊3子女 官：悲劇但要承受

被告周家瑋（現45歲）大學學歷，無案底，從事保險，年薪百萬元，目前與妻子離婚。辯方求情稱，案發時40歲的事主X和被告年紀相若，被告受酒精影響衝動犯案，而且他另一項企圖強姦罪脫，X或是欲拒還迎。辯方又透露，被告3名子女由他的七旬患癌母親照顧，被告過往曾捐款予慈善機構，並助養兒童。

許官引述案情指出，被告於2021年8月10日褪去X的褲子，以手指及陰莖插入X的陰道，沒使用安全套；惟被告辯稱X收費提供性服務。創傷報告顯示，X事後經常擔心並失眠，她患上創傷後壓力症候群，且出現焦慮、抑鬱症狀。

對於辯方稱被告和X關係親密才導致本案，許官不認同，指被告聘請X為家傭而犯案，屬違反誠信。辯方強調，X當時不知被告有否使用安全套及射精，許官反駁指X的陰道驗出被告的DNA。考慮所有求情因素後，許官以7年為量刑起點，沒其他減刑理由。

【案件編號：HCCC35/23】

相關字詞﹕法庭 印傭 強姦罪 保險經紀

上 / 下一篇新聞

首企獲發牌 港產先進療法製品治癌 「CAR-T」醫白血病成本減80萬省時一半 目標明年投產
首企獲發牌 港產先進療法製品治癌 「CAR-T」醫白血病成本減80萬省時一半 目標明年投產
醫生：每年二三十人宜用 部分等不到
醫生：每年二三十人宜用 部分等不到
女兒術後變植物人 天瑜爸爸：無奈下接受醫局和解 局方：不代表任何一方負上責任
女兒術後變植物人 天瑜爸爸：無奈下接受醫局和解 局方：不代表任何一方負上責任
電工4米纜架墮斃 精進地盤3年6死 去年塌天秤後禁投標 發展局研「進一步規管」
電工4米纜架墮斃 精進地盤3年6死 去年塌天秤後禁投標 發展局研「進一步規管」
運局、機局研惡劣天氣疏導旅客 機鐵或局部開
運局、機局研惡劣天氣疏導旅客 機鐵或局部開
校委專組查張翔 李家超促公平公正勿揣測
校委專組查張翔 李家超促公平公正勿揣測
料趕彌撒 視障婦過路捱撞危殆
料趕彌撒 視障婦過路捱撞危殆
疑讓線路口唔睇車 的士小巴相撞5人傷
疑讓線路口唔睇車 的士小巴相撞5人傷
報稱總經理月薪24萬 「海港sir」涉瞞警司職騙貸
報稱總經理月薪24萬 「海港sir」涉瞞警司職騙貸
消防員訛稱自住騙按揭 官指破壞遏炒樓囚10月
消防員訛稱自住騙按揭 官指破壞遏炒樓囚10月
許金山謀殺案終極上訴 指警延半年檢證存空白期
許金山謀殺案終極上訴 指警延半年檢證存空白期
販毒冤案被告大狀不作供 12．1結案陳辭
販毒冤案被告大狀不作供 12．1結案陳辭
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 張竹君稱曾囑講真話 兩度致電核實 否認曾問有否高官在場
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 張竹君稱曾囑講真話 兩度致電核實 否認曾問有否高官在場
科大研機器學習模型 評腦癌化療復發機率
科大研機器學習模型 評腦癌化療復發機率
因言革職官中教師提覆核 限朋友fb帖文被指不當 辯稱無證據影響教學
因言革職官中教師提覆核 限朋友fb帖文被指不當 辯稱無證據影響教學
理大外暴動23人案再11人認罪 新庭審訊柱擋旁聽
理大外暴動23人案再11人認罪 新庭審訊柱擋旁聽
司機涉姦受託女童 事主：唔驚佢，係憎
司機涉姦受託女童 事主：唔驚佢，係憎
灣區熱搜：建校一年生員倍增 首屆本科生逾百 科大廣州重融合 跨科支援師生研究
灣區熱搜：建校一年生員倍增 首屆本科生逾百 科大廣州重融合 跨科支援師生研究
灣區熱搜：師生走遍6省萬里路 溯源採樣探珠江水之秘
灣區熱搜：師生走遍6省萬里路 溯源採樣探珠江水之秘
灣區熱搜：研網絡時代城市治理 入3000戶調查獲政府支持
灣區熱搜：研網絡時代城市治理 入3000戶調查獲政府支持
【Emily】關愛隊攞正牌 清渠掃街
【Emily】關愛隊攞正牌 清渠掃街
【Emily】冒險樂園：彩虹圖案大過代幣
【Emily】冒險樂園：彩虹圖案大過代幣
【Emily】孖工會朋友踩車 林振昇夜遊天安門
【Emily】孖工會朋友踩車 林振昇夜遊天安門
【Emily】英文說好中國故事 胡曉明搞AI論壇
【Emily】英文說好中國故事 胡曉明搞AI論壇
【Emily】兩局長上周嫁女 鄧炳強休假撞正打風
【Emily】兩局長上周嫁女 鄧炳強休假撞正打風
【Emily】「光影城東」導賞團 重溫昔日北角璀璨
【Emily】「光影城東」導賞團 重溫昔日北角璀璨