料趕彌撒 視障婦過路捱撞危殆

昨晨7時許，69歲姓梁婦人在安老院對開橫過馬路，被一輛由堅尼地城開往香港仔的58號專線小巴撞倒，她後腦受傷，其後由救護車送往瑪麗醫院救治。

傷者居於域多利道404號慈星閣仁愛服務中心（安老院）。據院舍葉主任表示，梁婦在安老院內擔任義工近20年，直至今年初由於家庭環境變化，為方便照顧她而入住院舍。葉稱，梁年輕時接受腦部手術後影響視力，有嚴重弱視，日常生活需依靠聽覺。她亦為一名虔誠天主教徒，每日早上約6時45分出門，自行過對面馬路，乘巴士前往半山堅道教堂望彌撒，但昨早稍遲出門，懷疑她心急導致意外。

所住院舍：曾促設交通燈不果

葉主任又稱，得悉梁婦在安老院對開出意外，立即趕往了解，當時梁倒臥路邊，鼻流血，陷入昏迷，小巴上有一對任職教師的外籍男女正為梁治理傷勢，並着葉不斷呼喊梁婦，幫助梁恢復意識，葉稱「最初拍佢、叫佢都無反應」，繼續不斷拍打梁婦，「隔了10分鐘才懂回應我」，她稍為安心。

葉主任稱，每年警方交通部均有到院舍舉行講座，提醒長者小心過路。院方10多年前已向有關部門反映設置交通燈，但因人流少被否決。