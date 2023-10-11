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港聞二

校委專組查張翔 李家超促公平公正勿揣測

【明報專訊】港大校長張翔涉被多封匿名電郵投訴，港大校委會主席王沛詩周一（9日）宣布成立5人專責小組跟進，校委會風波持續。昨被問有沒有信心校委會可在不損校譽情况下處理事件，行政長官李家超重申是港大內部管理事項，有信心校方可處理。

信港大可處理內部事

李家超昨稱，對港大處理有關校長的投訴一事，認為最適宜的做法是做一個公平、公正的調查，過程必須基於事實，且有證據支持，「不涉及任何猜測，或個人猜想的情况」，他亦希望公眾不作其他揣測，「任何其他猜想、其他一些在公共空間裏的指控，我覺得對事件沒幫助」。

至於校委會組成專責小組跟進，李家超認為港大委派一些特別人士處理亦是適當做法，「希望他們可以秉着公平、公正的原則，基於事實判斷」，又指事情愈快處理好愈好。

港大校委會主席王沛詩周一表示，該會按港大「舉報政策」成立5人專責小組跟進投訴。小組主席是校委兼立法會議員吳永嘉，成員包括校委施文信、趙子翹及兩名非校委，將在12周內交報告。

今次風波源於全體港大校委上月底收到多封匿名電郵，指控張翔涉在遴選醫學院長和副校長、處理內地捐款、裝修教職員聯誼會耗用大學資金等做法不當，並且在沒招標下購買寶馬作為校長座駕。

此外，據悉張翔同時面對另一項調查，他因今年5月缺席醫學院活動，並曾在校委會議上稱沒獲邀，遭其他校委反駁早已邀請，事件升級至「誠信問題」，且兩度在校委會議上引發激辯，委員會將查找張翔有否刻意誤導。

相關字詞﹕王沛詩 張翔 港大校委會 香港大學 李家超

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