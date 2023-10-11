運局、機局研惡劣天氣疏導旅客 機鐵或局部開

江玉歡倡文體旅局參與

李家超昨出席行政會議前表示，汲取上月颱風蘇拉及世紀暴雨經驗後，政府今次增加了預警頻密度，包括盡早公布預料何時會懸掛3號或8號風球。至於交通安排，他同意出現乘客滯留問題不理想，已要求運物局、港鐵、機管局及運輸業界研究新做法，以改善安排，並盡快檢討。對於天文台由預告到發出9號風球相隔15分鐘，李家超說，小犬的變化很快速和突然，預警時間亦受科技限制，認為天文台已盡了努力。

江玉歡日前曾於社交平台就大量旅客滯留機場一事，質問「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊」，她昨向本報稱，理解機管局難自行安排臨時交通，樂見政府帶領各持份者合作尋求更完善的應變方法。

張欣宇倡疏導到博覽館休息

立法會議員張欣宇認為，安置滯留旅客的工作最重要，應讓旅客原地等候，但今次機場資訊發放嚴重不足，令人誤以為可靠的士到市區。他提議可考慮有限度重開機場前往博覽館的列車，疏導大部分滯留旅客到博覽館安置休息。

機管局稱將與政府、港鐵及運輸業界檢討，包括如何盡量維持一定的機場快線服務，並讓旅客舒適等候。運物局稱會和各部門研究如何改善疏導乘客。

港鐵回應稱，公司會不時檢討颱風期間的相關安排，亦會與政府及相關持份者保持聯絡，包括與機管局檢討應變安排，盡量減低對乘客的影響。港鐵亦稱會加強乘客資訊發放，並提醒旅客在風暴期間盡早安排行程及留在安全地方。