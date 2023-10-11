電工4米纜架墮斃 精進地盤3年6死 去年塌天秤後禁投標 發展局研「進一步規管」

勞處發停工通知 精進未回覆

昨午2時許，56歲男工人蘇金順在油麻地渡華路4號地盤地下電纜房鋪設電纜，其間懷疑從4米高的電纜架失足墮下，工友發現報警。事主頭部受傷流血，昏迷送往伊利沙伯醫院，經搶救後不治。事主死因有待驗屍確定，案件列作工業意外，由油麻地警區雜項調查隊跟進。勞工處昨派員到場調查，並已向承建商發出暫時停工通知書。本報昨向精進建築查詢，截稿前未有回應。

入行30年 於涉事地盤開工數天

死者家屬聞訊趕往醫院，死者母親、妻子及兩名兒子均哭成淚人，部分人認屍後由家屬攙扶離開。死者胞弟表示，事主是家中經濟支柱，與太太及兩名已成年兒子同居於天水圍一個公屋單位。死者胞弟稱，兩名侄子已出身，一名剛畢業，從事兼職，另一名從事運輸散工，嫂子為清潔工。他表示兄長約20歲時已入行任電工，30多年間曾在多間公司打工。據悉死者入職精進約一兩年，於涉事地盤工作只有數天。

涉事地盤為建築署轄下項目，涉搬遷尖沙嘴消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至渡華路，承建商為精進建築。有工人事後在地盤閘門出入口圍上帆布，疑遮蓋地盤內情况。建築署長謝昌和昨對事件深表難過，向死者家屬致以慰問，署方已停止相關工程，並配合調查。

有戴安全帶 未知是否繫妥

據了解，死者當時乘電動升降台至約3米高位置，再攀上懸吊在天花、約4米高的電纜架上工作。事發時死者獨自一人，無目擊者，亦沒有閉路電視，被發現墮地時身上有佩戴安全帶，但未知有否繫在適當位置，安全帽則遺在電纜架上。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，工友高空工作時一般應使用升降台，若要在層板上工作，應佩戴安全帶及扣好獨立救生繩。另死者當時獨自工作，蕭認為若出事未必能及時發現，存在很大問題。蕭亦對精進建築過往涉多宗致命工業意外表示失望，促檢視其安全管理制度。

工權會：獨自工作很大問題

翻查資料，涉事地盤2020年底動工。翌年9月，位於港鐵東涌線九龍站與奧運站之間隧道的一個監測點受工程影響錄得20.27毫米沉降，該項目在鐵路保護區內的地基工程一度暫停。另外，涉事地盤今年7月被揭發鋼筋外露及有「蜂窩石屎」，建築署當時向精進發出書面警告，精進其後完成修繕，項目預期於2023至2024年度竣工。