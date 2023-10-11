女兒術後變植物人 天瑜爸爸：無奈下接受醫局和解 局方：不代表任何一方負上責任

今年8歲的周天瑜2018年確診患上橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院接受切除腫瘤手術期間，懷疑出現醫療事故，變成植物人，其家人指控院方於手術過程延遲替天瑜輸血長達48分鐘。

高院昨早舉行閉門聆訊，審議雙方和解協議。天瑜爸爸未有出席，昨午向本報稱，昨早接獲律師通知法庭接納和解協議；他2021年1月申請法援至今仍未獲批，醫管局一直有提出和解方案，他考慮到如雙方對簿公堂，自己尋找專家證人舉證醫療失誤，總比醫管局找專家證人困難，加上自己近日證實患癌，認為賠償方案符合女兒最佳利益，只能無奈接納。

父研醫局事後處理涉刑事否

不過，天瑜爸爸認為和解不等於事情告一段落，而是進入另一階段，強調自己無意追究事件臨牀責任，而是醫管局於事發後的處理手法，並透露正與律師商討事件是否涉及刑事。有份協助天瑜爸爸的執業大律師陸偉雄稱，和解條款不能透露，但將研究在不牴觸和解方案下，循刑事途徑追討醫院責任。

醫管局回覆稱，局方法律團隊會繼續與病人家屬的代表律師保持聯繫，跟進相關法律事宜；該局一直非常關注有關病人情况，醫護團隊會繼續為她提供適切治療及護理，亦會與家屬保持密切溝通，提供協助。

翻查立法會文件，截至2023年2月底，醫管局於2018至2022年間共呈報523宗申索個案，每年介乎77至139宗，其中103宗達成庭外和解，佔約兩成。

本身是執業律師的香港病人政策連線主席林志釉解釋，無損權益機制是為鼓勵雙方就解決爭議而和談，過程中可暢所欲言，以免將來因和解內容招致法律責任，故在無損權益下達成和解，不代表被告方承認責任，「（原告方）將來不能說對方肯賠償等於承認責任」。