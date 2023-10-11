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首企獲發牌 港產先進療法製品治癌 「CAR-T」醫白血病成本減80萬省時一半 目標明年投產

【明報專訊】衛生署轄下香港藥劑業及毒藥管理局今年向生物科技企業「優基科技」（Xellera Therapeutics）實驗室發出本港首個先進療法製品（ATP）製造商牌照，該實驗室目標明年投產用作免疫療法的嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）製品，有望為白血病病人提供新興治療方案。目前醫管局要取得並使用CAR-T製品，需先將病人血液樣本送至外國加工，過程需約一個月，成本約280萬元；優基科技創辦人及執行董事李登偉稱，在港製作CAR-T可將成本減至約200萬元，目標一周內製成，讓病人適時接受治療。

「優基科技」實驗室早前已取得「動態藥品生產管理規範（cGMP）」級別，優基科技昨日舉行記者會，公布實驗室今年8月獲發ATP製造商牌照，並成功製造首個以本港病人血液製成的CAR-T製品。該實驗室產品有3款ATP，當中包括針對治療白血病的CAR-T製品，擬提供予公私營醫療機構，未來將研究以CAR-T治療其他癌症，以及製作樹突狀細胞（Dendritic Cells）及間充質幹細胞（Mesenchymal Stem Cells）。

製造需患者血液 原送外國加工

創新科技及工業局長孫東於記者會致辭時稱，該實驗室是本港生命科技發展的重要里程碑，政府會繼續提升本港生物醫藥國際地位，並向內地爭取港人港企在大灣區展開細胞及基因治療業務。

有份出席記者會的港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授陳志峯稱，目前醫管局白血病病人使用CAR-T製品，須經專家委員會審批，再將病人血液送往美國製成CAR-T製品，需時約28至30天，成本約280萬元，並會按病人經濟狀况，病人最多需承擔100萬元費用，部分則可免費。

毋須長期服藥 提早用成功率八成

本港2021年首次於臨牀試驗外利用CAR-T治療血癌患者。陳志峯稱，未計成人患者，本港至今約有6至8名白血病兒童曾使用CAR-T療法，惟成功率僅四成，因現時臨牀指引要求病人須屬白血病復發、且使用二線治療無效才可用CAR-T治療。他相信若本港能自行生產，可參考改為跟外國準則，及早分析復發風險，提早讓病人使用CAR-T，能將成功率提升至逾八成。

3公院擬新CAR-T指引待審

優基科技已與港怡醫院簽訂合作協議。陳志峯透露，香港兒童醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院正擬定新的CAR-T治療指引，有待審批，在優基科技實驗室投產後，或可向該實驗室購買服務。

本身是港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授的李登偉稱，有別於標靶治療需長期用藥，ATP屬單次治療。他指在港生廠CAR-T製品成本約200萬元，有望七八天內製成，且毋須急凍、療效更佳，將來會與醫管局等不同持份者溝通定價，又稱現時廠方可應付每年生產200至250個ATP，相信可應付需求。

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相關字詞﹕李登偉 陳志峯 孫東 優基科技 先進療法製品

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