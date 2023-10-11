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灣區熱搜：研網絡時代城市治理 入3000戶調查獲政府支持

【明報專訊】講到入戶訪問，一般人可能只知道「人口普查」。香港科技大學（廣州）社會樞紐城市治理與設計學域副教授張卓妮、助理教授周穆之、客座教授吳曉剛等領導開展的「廣州都市動態調查」，集合香港、上海的經驗，計劃訪問3200多戶廣州居民，並將持續追蹤，探討網絡時代下特大城市的治理模式。

集港滬調查經驗 抽樣訪穗54街道

張卓妮在香港科技大學讀博士時，曾參與2011年香港社會動態追蹤調查（HKPSSD），其後赴城大任教，至2017年又協助參與「上海都市社區調查」（SUNS）。從2003年開始，內地亦有兩年一次的中國綜合社會調查（CGSS），但範圍遍及全國，不及具體城市調查那麼精細。

張卓妮指出，廣州都市動態調查是對過往這些調查的傳承與發展，部分指標可與香港、上海或全國橫向比較，更開創先河增加「數字治理」的內容。

「在數字化（即數碼化）的時代，人的工作和生活是怎麼融合在一起的？」張稱調查內容包括家中有多少人從事與互聯網平台如美團、滴滴、淘寶相關的工作；長者有否使用智能手機及社交媒體；兒童會否使用電子設備及家長如何監督；以及學校會否發電子功課。「互聯網改變了很多人的生活方式，它可能彌補了社會上其中一些不公平，卻加大了另一些不公平，人的階層流動也可能因為數字化而改變。」

政府人員助敲門 逐戶訪查順利

城市治理涉及方方面面，活用跨學科優勢，張卓妮的調查有來自社會學、人口學、城市規劃及公共衛生等不同專業的老師合作，有助全面兼顧。同時考慮到整個複雜的城市，綜合廣州新舊區的人口特徵，團隊最終抽出全市54條街道，在每個街道抽取兩個社區，每個社區再各抽出30戶受訪，即總共要完成3240份問卷調查，預計受訪者超過5000人。

研究獲得香港科技大學（廣州）管理層高度重視，以及廣州市教育局、公安局、廣州市來穗人員服務管理局大力支持，「他們向區、街道發通知，學生去到，工作人員就會幫手；否則我們直接敲門，住戶很難相信」。張卓妮指無論任何城市做入戶調查，信任是最大挑戰，尤其現時內地反詐騙宣傳效果卓著，民眾高度警惕，但有政府出面「認證」，調查工作才得以順利開展。

剛過去的暑假是調查員登門入戶的好時機，張卓妮說，調查已完成三分之一，剩餘部分計劃於年內完成，經過數據分析後，明年暑假或有初步成果，最終還可能寫成政策報告，透過學校遞交給政府部門。

數據全面 「缺關注者」聲音被聽見

「政府的頂層設計是由上至下，也需要從下至上的評價回饋，看看資源是否與民生需求匹配。」張卓妮稱，訪問時會請居民評價鄰近的醫療、教育配套是否足夠，亦會請調查員觀察社區環境衛生、綠化、噪音水平等。張卓妮強調，在這個時代繼續使用入戶調查的傳統方法，正是要找到未被主流媒體關注的群體，「那些可以發聲的群體，有辦法讓大家知道他們的狀况，但這些聲音並不全面。做抽樣調查的好處是讓覆蓋全面且具代表性的數據說話」。

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