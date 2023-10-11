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灣區熱搜：師生走遍6省萬里路 溯源採樣探珠江水之秘

【明報專訊】古語道：「讀萬卷書不如行萬里路。」香港科技大學（廣州）地球與海洋大氣科學學域助理教授劉易，為了研究課題而真的帶着學生走過了1.5萬公里。考察隊從珠江口溯源而上，踏遍廣東、江西、湖南、廣西、雲南、貴州6省區，蒐集有關 河流和地下水質的第一手基礎數據。

劉易在香港大學地球科學系取得博士學位，而珠江口水質一直是學界重點，幾十年來積累很多監測資料。「很多人嘗試解釋水域富營養化問題，珠三角地區多受關注，往上游走的研究卻相對少」，而且過去的數據集中在較易採集的河水，認為工農業和日常生活污水的排放導致富營養化，但劉易認為這未能完全解釋這現象，地下水亦有可能是海中營養物來源之一。

2022年5月入職港科大（廣州）的他決心要填補這方面的空白，但也意味着必須親身採集第一手數據，走遍全流域，「我們想用比較完整、有系統的思維去做這件事，如果只做一條河段，未必能找到本質的原因」。

多系託助蒐樣本 派學生幫忙

「我們花了一個多月時間，購買耗材，設計採樣路線，細分任務步驟，每一天每一個點、什麼時間到哪裏、花多少時間、晚上住哪裏，都做了詳細計劃。」劉易說，去年12月至今年1月首次考察，共40天，靠一輛車4個人完成旱季全流域調查，一出發就遇上疫情爆發，幸而學生們都堅持了下來；第二次則在今年8月，8人分為兩隊做完雨季調查。

港科大（廣州）提倡跨學科交流，劉易很多同事找他合作，包括香港科大和港科大（廣州）的學者；先進材料學域助理教授王軍研究塑料，土木及環境工程系副教授陸萌茜關注珠江流域的碳排放，海洋科學系助理教授何丁研究溶解有機物，本學域同事、助理教授余柳倩也非常關注整個珠江口的富營養化和缺氧問題，有的委託他「順便」蒐集樣本，有的派學生加入團隊，學校的地球與環境系統中央實驗室則提供大量器材，「大家的專長結合在一起非常好，以前沒有這個平台，也不知道怎麼做」。

旱雨季各一趟探地下水 村民支持

科學考察不是遊山玩水，考察隊員每到一處都要即做實地培養實驗，步驟相當複雜，在河邊採集泥土和水樣本，有的保持原樣作為對照組，有的充入氮氣、乙炔等作為實驗組，每隔兩小時收集氣體樣品，然後送回實驗室分析。研究河牀底部的孔隙水則要用採樣管插入河牀50厘米，再泵出所需樣本，採地下水則要找民用水井。「我要感謝那些釣魚大叔，他們經常指引我們怎麼下到河邊」，劉易笑道，行程中遇過熱情的村民，主動帶他們到村中的古井，「聽說我們是監測水質的，他們非常歡迎，因為他們也很關心井水還能不能用」。

樣本每日快遞送穗 研設定點監測

1.5萬公里的行程，意味着每天都要走300多公里，車輛後尾箱塞滿儀器，每日蒐集的樣本還要打包快遞回廣州，由同事接收並放入實驗室冷藏庫供後續處理。萬里路之後，未來一年劉易會帶領學生先「消化」手頭數據，作旱、雨季的對比研究，得出初步結論。下一步亦會檢討方法，例如擺放定點監測裝置，「在一些深切河谷（峽谷），以後可以考慮用無人機去採樣」。他強調，讓學生親歷獲取數據的過程，「知道數據不是隨便得來的，他們會更珍惜」。

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