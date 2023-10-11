灣區熱搜：建校一年生員倍增 首屆本科生逾百 科大廣州重融合 跨科支援師生研究

明報記者 林迎

「這一年過得比什麼都快。」香港科技大學（廣州）校長倪明選說，目前校園二期建設仍在密鑼緊鼓，相信整個教職員團隊會繼續全力以赴。他在今年9月的開學典禮上說，一年來，校園已迅速發展成為充滿生機和創造力的智慧校園，「在不到20個月的時間裏，從無到有建立一所高水平大學堪稱奇蹟」。

港科大（廣州）今年有1000名本科、碩士、博士生入讀，包括首次在廣東、四川、河南、山東4省透過高考招收的125名本科生，及以聯招試（全稱中國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試）成績錄取的12名港澳台學生，另有3名國際學生；加上去年首批入學的540名碩博研究生和450多名教職員，全校人數翻了一倍。

元宇宙軍訓 戴VR眼鏡砌槍、射擊

至於明年，港科大（廣州）的本科招生範圍將擴大到全國，而目前正在建設的二期校園，包括書院、實驗樓、教學綜合體、教職員公寓、學術會議中心等，將體現提倡學科交叉融合的精神。

在內地大學，新生都須接受軍訓，而港科大（廣州）的「軍訓科技感」十足，由信息樞紐院長陳雷教授、資訊科技處團隊和中移動廣州分公司共同開發的「元宇宙軍訓」，同學們戴着VR（虛擬實境）眼鏡「砌槍」並模擬射擊，亦運用高速無線網絡支持的30台終端同時連接高性能工作站，實現即時圖像渲染的技術。

本科生首年基礎課 大二定專業

「好玩」、「很新」，是18歲的四川新生劉博文對學校的第一印象。他原就讀四川綿陽中學，成績不錯，聽過港科大（廣州）的教師到當地宣講，覺得自己與學校「情投意合」。他看中學校提倡學科交叉融合，鼓勵本科生進入實驗室和參與創業，甚至鼓勵同學進入非本學域的實驗室獲取經驗。父母也覺得他「大個仔」，便支持他隻身赴廣州讀書。開學數周，劉博文已覺得教師和同學親如家人，還加入了合唱團、足球社，到廣州市區「特種兵」旅遊（時間短、景點多、花費少）。在大一階段，他的課程主要是通識基礎課，至大二才確定專業。

跟還在探索的劉博文不同，修讀計算媒體與藝術專業、來自香港的碩士生蔡嘉雯則有很多想法，「我想做3D打印的產品，要實用的」、「我在做一個VR體驗設計，希望幫畏高的朋友克服畏高」、「我和同學合作做過一個給老人家用的魚菜共生系統，魚缸還帶有安全監測裝置」、「我在做一個幫中風病人康復的穿戴裝置，但既要平價、又要美觀，要能度身訂做，穿起來還要舒服」。30歲的她曾就讀香港城市大學和英國中央聖馬丁學院，去年入讀港科大（廣州）紅鳥碩士班（該校為實現「複合型創新創業人才」培養目標而設計的研究碩士項目）。

「我在TVB做過助理編導，在Viu也做過一段短時間，見到唔同道具，我會思考自己怎樣設計一個。」蔡嘉雯自言凡事喜歡自己動手，她迷上3D打印、建模，連3D打印機也要自己組裝，「我非常享受『砌機』，是一個不斷失敗、然後成功的過程。有些問題在說明書中找不到答案，自己上網搜索也不一定能解決，一旦『得咗』就會超開心」。

媒體藝術生自言數學差 跨系研智能裝置 專長互補

她自言從小「數學不及格」，若走傳統大學的路徑，未必能有如此多機會，「在其他大學，很難選修其他學科的課程，但在這裏我不用跟足教師的安排，而是自己決定要做什麼、提出計劃，教師支持，我馬上就可以開始做」。學校有多個不同的研究小組，每個小組都由不同學系的師生組成。她現時計劃以用戶為中心的可穿戴康復器械設計，作為碩士論文題目，遂加入「智能穿戴裝置」研究組，認識到研究晶片、精密材料、柔性傳感器及人機工程學的朋友，「如果只有我一個人，就算我再喜歡嘗試不同的東西，都了解不到他們這麼專業的知識」。

問到畢業後的打算，蔡嘉雯考慮過讀博士，亦想過開公司，現時亦開始嘗試參加創業和設計比賽。香港科技大學歷來鼓勵學生創業，香港科技大學（廣州）亦不例外。但蔡嘉雯說自己不懂商業，純粹只是「想法比較多」，真要開公司的話，就要找到信得過的合作伙伴。至於會否返港發展，她說：「我暫時比較偏向呢度（大灣區），因為做研究的成本相對低，無論你買材料、找廠商都比較容易。」

大學在灣區【系列三】