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港聞

港聞二

司機涉姦受託女童 事主：唔驚佢，係憎

【明報專訊】9歲女童被母親交託予保母一家照顧，與任職巴士司機的保母丈夫同住。該司機涉以檢查身體為由，在家中強姦和非禮女童，事後指女童「好叻女」。女童長大後情緒崩潰，一度萌生自殺念頭。涉事司機被控強姦和非禮兩罪，昨於高等法院受審。庭上播放女童錄影會面片段，她稱經歷強姦後感覺委屈，「我唔係驚佢（被告），係憎佢」。

與被告夫婦同住 案發時9歲

趁女戶主外出 藉詞身體檢查犯案

被告孔慶聯（現61歲）被捕時任職九巴司機，被控於2016年夏天在屯門一單位強姦和非禮事主X。庭上播放X的錄影會面片段，X供稱她當時9歲，母親為她尋覓保母，最終安排她居於被告一家。她稱呼被告為「叔叔」，被告的妻子為「姨姨」。她稱姨姨有一日外出探親戚，留下她和被告在家，被告突然表示要做身體檢查，上前伸手摸她，她隨即縮起身體。被告強調自己不是「衰人」，卻脫去她的衣服摸腰，更在被窩中以陰莖插入她的下體，令她疼痛。

X稱當時感覺下體灼熱，長大後才知道是被告射精，後來被告讚她「好叻女」，且用紙巾為她拭淚。她走入廁所發現下體流血，被告着她不要將事件告訴別人，形容是兩人之間的秘密。她稱從小到大都被姨姨冤枉，所以不敢將事件告訴姨姨，亦沒有告知學校。

長大後情緒崩潰 向友傾訴揭發

至於非禮事件，X表示當日在家中罰抄，被告突然走來靠近她，隔着褲以下體觸摸她的臀部。根據控方開案陳辭，X的父母於2010年分開，母親安排X與被告一家同住。從2012年和2018年間，X與被告一家生活，周末則回家和母親同住。X於2022年情緒崩潰，向友人透露強姦一事，友人隨後報警。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 83/23】

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