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港聞

港聞二

紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損

【明報專訊】今日是「雙十節」，有保育團體再次關注一級歷史建築屯門青山紅樓日久失修。紅樓2017年險遭拆卸，特區政府為阻止除宣布列為暫定古蹟，亦與紅樓業主達成共識，由業主向政府申請資助維修，完工後10年內不得拆卸及轉讓業權。惟事隔6年，工程仍未展開，長春社發現紅樓外圍土地圍封，後方政府土地樹木及植被亦遭剷去。長春社高級公共事務經理李少文稱，紅樓維修工程遲遲未開展，擔心倒塌風險與日俱增，促政府研究其他方法復修，不應無限期拖延，以及應加強執法，避免土地破壞擴大。

發展局：業主未交補充資料

稱已多次主動聯繫

發展局表示，紅樓業主於2017年9月申請歷史建築維修資助，為紅樓進行維修工程，但業主至今仍未提交補充資料。政府稱已多次主動聯繫業主，提醒業主盡快跟進及回覆，政府會繼續和業主保持緊密聯繫。

以往「雙十節」，公眾會到紅樓紀念辛亥革命，自2020年《港區國安法》實施以來，過去3年的10月10日均有保安及警員在紅樓外拉起封鎖線，阻止市民靠近。及至今年，李少文發現紅樓外圍圍封，市民無法進入，而紅樓後方一幅土地的植被遭剷平。

本報記者上周四到訪發現，紅樓周圍土地被鐵絲網圍封，範圍包括紅樓前方的荒廢綠化地。李少文稱，紅樓前方有一個池塘，2019年曾到上址發現池塘水面鋪滿浮萍，今年池塘已填平，周圍亦圍封，只能從外圍眺望紅樓建築及紀念碑。他說紅樓位處的青山農場是辛亥革命策劃地，即使未能找到確實證據顯示紅樓與孫中山的革命歷史有直接關係，認為紅樓仍具重要歷史意義，應加強保育。

姓肖業主2016年購入 報住深圳

資料顯示，紅樓所在的私人土地為綠化地帶，2016年由睿麗有限公司以500萬元購入並持有業權至今。睿麗的董事為肖俊鋒，報住深圳市南山區，填報中國身分證號碼。至於紅樓前方被圍封的土地，業權由英裕企業有限公司持有，該公司兩名董事分別是廖碧鈿及廖碧楨，均為廖寶珊家族成員。

地政署：會採取行動

包括豎官地牌圍封

地政總署回覆稱，紅樓位於舊批私人農地，土地契約並無用途限制，惟不得搭建未經批准構築物，在私人農地內移除樹木或填塘並無違反地契條款。該署續稱，屯門地政處早前派員視察發現毗連的政府土地有樹木及植被被破壞，已轉介相關部門跟進，會採取土地管制行動，包括豎立政府土地告示牌及圍封有關政府土地。

明報記者 馬耀森

相關字詞﹕屯門紅樓

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