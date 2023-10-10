大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停

計劃惹醫護怨言，護協主席謝健強憶述，昔日醫護要耗時釐清未達認證要求的項目，並要將大量臨牀工作轉化為文字紀錄，更要派員修讀認證培訓，因而減少照顧病人的時間。

臨牀工作需文字紀錄 修讀課程

醫管局2017年2月檢討計劃，同年7月因應夏季流感高峰暫停計劃一年，惟仍有醫護反映沒因此停止相關文書工作。2018年初流感肆虐，醫護人手緊張，其後護協更於各大報章刊登聲明，苦訴公院護士工作慘况，時任護協主席李國麟要求全面停止醫院認證，獲護士出身的時任食衛局長陳肇始開腔贊同。

醫管局2018年底交代檢討結果，承認計劃變得「規條化、考試化」，故繼續暫停，擬改以聯網作單位，最快2020年中試行。該局其後成立工作小組統籌新計劃，冀將認證概念融入日常運作，承諾盡量在不影響日常臨牀及護理服務下推行認證。

陸志聰稱，政府當年為統一公私營醫院質素標準，引入澳洲醫療服務標準委員會（ACHS）認證計劃，最初成效顯著，特別是改善非臨牀服務及設施質素，例如發現大部分醫院消毒房不合格。他稱，局方雖呼籲員工毋須追求分數，惟員工難免會有「想做到100分」的心態，在兩年一小檢、四年一大檢下，加上臨牀服務需求龐大、人手流失，醫護被大量文書及會議工作拖垮。