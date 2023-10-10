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改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」

【明報專訊】醫管局推行近10年的醫院認證計劃被詬病加重前線醫護負擔，2018年煞停檢討後不了了之。醫院認證評審將於兩間公院捲土重來，改用「國產」醫院國際標準，據悉近期已啟動準備工作，暫定明年首季作現場差距分析，第三季作現場評審。醫管局回覆確認本年度將參加《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）評審認證，確保醫院達國際標準，首階段會在東區醫院及威爾斯親王醫院推行。香港護士協會稱現時人手仍緊張，反對重推計劃；有醫管局前高層提醒局方汲取教訓，積極解答醫護疑難，免前線感「幫上頭收功課或做戲給人看」。

明報記者 張逸羲、陳柔雅

醫管局於2009年引入澳洲醫療服務標準委員會（ACHS）認證評核，以客觀系統評估醫院管理、設施和運作等風險和不足，改善服務質素，惟被指評審工作令前線醫護增加大量文書工作及考核，經檢討後暫停，原擬2020年中改以聯網形式重推。

去年《施政報告》提出重啟醫院認證，內地今年3月公布威院、東院及本港兩間私院將加入《國際醫院評審認證標準（中國）》首批認證，通過評審可獲頒有效4年的證書。醫管局回覆本報稱本年度會重啟國際認證評審，按醫院預備情况，全面顧及前線工作量及以臨牀工作優先，審慎規劃推行時間表。

消息：威院增81專員「準備文件檢視醫院」

是次認證採用由港大深圳醫院牽頭制定的首份「國產」醫院國際標準，分為三章，包括醫院功能與任務、醫院管理，以及患者安全、醫療服務與醫療質量，涉186個評價項目。醫衛局長盧寵茂曾稱兩醫院採納有關標準，「以確保醫院的管理及服務水平達到國際標準，同時可支持國家的醫院認證標準走向國際」。

據悉威院和東院已開始準備認證工作，由質素及安全部統籌和協助各部門預備文件，並會增聘文職。本報取得內部文件顯示，威院將設約81名專員準備文件及檢視醫院情况，今年8月至明年1月擬每月舉行兩次約2至3小時會議，另每月到一個部門視察及問答，每次約1至2小時，目標明年首季做現場差距分析。

有不願具名的公院醫生認為不論什麼認證計劃，只會在緊絀醫護人手下加重前線工作量，並質疑計劃將如何轉化成為更好的病人護理；又指站在前線角度，有感重推計劃被視為政治舉動多於實際需要。另有威院護士認為認證是大勢所趨，但憂前線再為應付文書工作疲於奔命，現時人手比昔日嚴峻。

陸志聰促汲教訓 免淪「做戲給人看」

醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰認為，醫院認證目的為用「同一把尺」量度各醫院質素安全，不論選擇澳洲或內地標準亦無不妥，相信採用後者是為統一大灣區「把尺」。但他稱醫護流失仍嚴重，局方要避免令醫護有感「好多文件、好多會開」，須積極解答疑難，讓前線認同認證有意義，免再出現陽奉陰違、怨聲載道的情况。

護協昔日力爭停止醫院認證，現任主席謝健強反對重啟計劃，稱仍需了解執行詳情，工會內部將討論。他稱大多會員憂慮人手仍短缺，且冬季流感高峰將至，情况如倒退到2018年。護協將邀約醫管局管理層開會，期望局方提供減少前線文書工作的方案，免影響病人，建議安排退休延任護士處理認證。

醫局：將顧及前線工作量 收集意見

被問為何未以聯網形式重推認證、將增聘多少文職，醫管局稱將參考過往經驗，確保前線員工執行認證工作時得到充分支援，總辦事處本月已調派人手到兩間醫院協助準備工作；局方已逐步與員工溝通及收集意見。該局稱醫院可選擇以中或英文準備評審，有需要時會安排翻譯。

相關字詞﹕國際醫院評審認證標準（中國） 港大深圳醫院 陸志聰 香港護士協會 醫管局 醫院認證計劃

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