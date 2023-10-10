文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬

立法會民政及文化體育事務委員會昨討論修訂《遊樂場所規例》。選委界別議員管浩鳴稱，若運動本身如政府所指「無問題」，應是老少咸宜，小孩在其他時段也可入場。他認為政府仍保留年齡限制，背後邏輯意味桌球「仍有問題」。

稱有兒童事務委員不想兒童遲睡

文體旅局常任秘書長黃智祖解釋，設下8歲的年齡限制，是因為諮詢兒童事務委員會時，有委員認為不應鼓勵兒童太遲睡覺，故今次修訂是希望取得平衡，而以往申請放寬入場的人多是9至15歲，預料相關放寬已可涵蓋有需要的人。黃說沒有涉及桌球室的犯罪數字，但相信保安局若認為桌球室是「犯罪溫牀」，在諮詢時已反對建議。

民建聯陳勇稱部分桌球室位處唐樓，附近有麻將館等品流複雜場所，要求政府訂立指引，兒童須有家長或監護人陪同才可入場。旅遊界姚柏良稱社會對桌球室印象是「好多人食煙、講粗口」，建議當局加強巡查。

選委界何敬康稱最近曾到桌球室參觀，發現場地「煙霧瀰漫」，不適合一家大細前往，詢問當局有何對策協助改善桌球室形象。康文署副署長徐曉露稱，不論放寬相關法規與否，現時發牌制度就桌球館經營環境已有相關規管，政府會安排快速巡查，而放寬限制後相信市場會自行調節，經營適合一家大細的桌球館。