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港聞

港聞二

38年歷史 可實時看各站閉路電視

【明報專訊】地鐵於1979年正式通車後，鐵路警區因應需求及人手管理於1985年成立，至2007年兩鐵合併，鐵路警區人手由初期50多人逐步增至現時近400人。最初警方中央控制室設於港鐵九龍灣車廠中央車務控制室旁，2000年才遷至青衣站綜合大樓。鑑於世界各地針對鐵路系統的恐襲愈趨頻繁，警方於2018年成立隸屬鐵路警區的鐵路應變部隊，處理影響鐵路系統的恐襲及其他重大事故，加強反恐應變能力。

兼顧人群管理緊急疏散

2013年《警訊》節目內重溫1980年代的訪問片段，時任地下鐵路警署警長張萃鏘形容，與其他地方地鐵罪案情况相比，本港地鐵治安非常良好，1980年只有一宗劫案，扒竊案則錄得27宗；警長曾仲添稱，對於曾在港鐵範圍內遇家庭糾紛事件感到「意想不到」，部分人進入港鐵時開始爭吵，雙方或會動手，經警員制止及勸喻後很快便可解決。

據警隊官方刊物《警聲》，鐵路警區職能包括節日期間處理人群管理；遇上列車事故或嚴重延誤時協助乘客撤離；另就車站設計、人流及鄰近地標建築評估風險，向港鐵提供意見，並定期與相關部門作模擬演習等。另外，鐵路警區控制中心可實時觀看港鐵不同車站的閉路電視。

港鐵近年曾發生不同事故，包括2017年尖沙嘴站荃灣線列車縱火案、2018年四線集體故障、前年銅鑼灣站列車車門飛脫墜軌等。2019年反修例運動期間，元朗站發生白衣人襲擊事件，時任警察公共關係科總警司謝振中被問到有否調派鐵路警區人員到場支援，他說當晚由元朗警區警員處理，同時上環有嚴重暴力衝擊事件，「當刻太多問題，鐵路警區同事無被調派至元朗站」。

相關字詞﹕警方 港鐵 鐵路應變部隊 鐵路警區

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