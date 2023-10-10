紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐

明報記者 施晉宇 孫澤芳

被問到鐵路警區擬解散是否屬實，港鐵着記者向警方查詢。港鐵稱一向與警方在內的不同持份者保持合作和聯繫，防止及打擊鐵路範圍內的罪行，並定期舉行聯合演習處理各種突發事件；警方會按需要派員在港鐵內巡邏。

管理層指罪案較少 地面警區兼顧各站

據悉，警隊管理層有見鐵路警區罪案數字相對其他警區低，加上地面各警區人手緊絀，早於一年前已探討解散鐵路警區是否可行，初步擬將約300至400名駐守鐵路警區的警員分散至地面各警區的軍裝巡邏小隊。據悉有關安排「事在必行」，原擬今年底實行，但由於仍有待敲定細節，故推遲至最快明年初。警隊已通知各受影響前線警員，並正編訂他們日後駐守的警區。

消息指鐵路應變隊已併反恐隊

消息又稱，原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊，早前已併入反恐特勤隊。警方昨沒正面回覆這是否屬實，只稱會持續審視內部人力資源配置，按各種趨勢運用警隊反恐資源，作出適時、有效及具協調性的調配，提高反恐應變能力。

前線：地面警不熟站內 紓人手有限

有前線警員稱，港鐵為重要交通樞紐，鐵路警區在反恐上具一定角色，且警員駐守港鐵站予乘客安全感，不明白為何港鐵同意警方解散警區。他說，由地面警員兼顧巡邏港鐵範圍並不合適，因一定不及原鐵路警區警員熟悉站內環境，而部分鐵路警區警員擔心被調配到地面後工作量大增，計劃提早退休；另外，將鐵路警區警員調到其他警區的軍裝巡邏小隊，每隊每更人手上「未必加到一個人」，認為有關安排適得其反。

警方提供數字顯示，鐵路警區現約有375名紀律人員；截至上月，今年鐵路警區錄得1026宗罪案。根據去年警察年報，隸屬東九龍總區的鐵路警區，紀律及文職人員共485人，佔警隊整體約1.3%。翻查資料，過去3年警隊各職級流失3094人，整體流失率由2019/20年度4.46%，下降至2021/22年度2.89%。

料網絡擴犯罪增 田北辰憂缺人執法

立法會交通事務委員會委員、九鐵前主席田北辰稱，隨着港鐵網絡不斷擴建，公共空間增多，料罪案更頻密發生；港鐵附例現由港鐵職員執行，惟發生盜竊及打鬥等時則需警方執法。他舉例有市民持續打架，但由於無影響鐵路運作及行車安全，港鐵職員無法執行附例；若負責鐵路安全的警員減少，屆時將會「很麻煩」。

有港鐵前線員工稱，鐵路警區大多處理扒手和非禮等，港鐵人員主要在警方到場前扣留疑犯；惟現時只有「附例特檢隊」才可完全執行附例，一般車站員工權力有限，「即使有人打交，報完警就只能勸交」；如遇持刀傷人等嚴重事故，員工只能帶乘客離開，制服疑犯等仍需警方處理。

該港鐵員工認為鐵路警區解散後，對能否及時處理突發事故分別不大，例如2019年元朗站白衣人襲擊事件，「有（鐵路）警區都要39分鐘先到」，可否立即反應視乎實際情况；各區有警員在地面巡邏，接報後立刻趕到「只是幾十級樓梯距離」，有信心警方具執行力。