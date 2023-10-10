紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐

【明報專訊】警隊近年人手緊張，本報綜合多於3個消息來源，警方擬解散有38年歷史的鐵路警區，近400名警員將調至地面各警區協助前線巡邏，最快明年初實行。原有鐵路警區日常巡邏任務，初步擬由各港鐵站所在地面警區調配機動部隊及衝鋒隊兼顧。有前線警員認為港鐵為本港重要交通樞紐，鐵路警區在反恐具一定角色，不應貿然解散。實政圓桌立法會議員田北辰擔心若鐵路警區解散後無增撥相應人手應付相關罪行，或影響日後維持鐵路安全，惟相信執法部門仍有其他方法。至於鐵路警區解散是否屬實，警方昨稱不評論個別消息。
明報記者 施晉宇 孫澤芳
被問到鐵路警區擬解散是否屬實，港鐵着記者向警方查詢。港鐵稱一向與警方在內的不同持份者保持合作和聯繫，防止及打擊鐵路範圍內的罪行，並定期舉行聯合演習處理各種突發事件；警方會按需要派員在港鐵內巡邏。
管理層指罪案較少 地面警區兼顧各站
據悉，警隊管理層有見鐵路警區罪案數字相對其他警區低，加上地面各警區人手緊絀，早於一年前已探討解散鐵路警區是否可行，初步擬將約300至400名駐守鐵路警區的警員分散至地面各警區的軍裝巡邏小隊。據悉有關安排「事在必行」，原擬今年底實行，但由於仍有待敲定細節，故推遲至最快明年初。警隊已通知各受影響前線警員，並正編訂他們日後駐守的警區。
消息指鐵路應變隊已併反恐隊
消息又稱，原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊，早前已併入反恐特勤隊。警方昨沒正面回覆這是否屬實，只稱會持續審視內部人力資源配置，按各種趨勢運用警隊反恐資源，作出適時、有效及具協調性的調配，提高反恐應變能力。
前線：地面警不熟站內 紓人手有限
有前線警員稱，港鐵為重要交通樞紐，鐵路警區在反恐上具一定角色，且警員駐守港鐵站予乘客安全感，不明白為何港鐵同意警方解散警區。他說，由地面警員兼顧巡邏港鐵範圍並不合適，因一定不及原鐵路警區警員熟悉站內環境，而部分鐵路警區警員擔心被調配到地面後工作量大增，計劃提早退休；另外，將鐵路警區警員調到其他警區的軍裝巡邏小隊，每隊每更人手上「未必加到一個人」，認為有關安排適得其反。
警方提供數字顯示，鐵路警區現約有375名紀律人員；截至上月，今年鐵路警區錄得1026宗罪案。根據去年警察年報，隸屬東九龍總區的鐵路警區，紀律及文職人員共485人，佔警隊整體約1.3%。翻查資料，過去3年警隊各職級流失3094人，整體流失率由2019/20年度4.46%，下降至2021/22年度2.89%。
料網絡擴犯罪增 田北辰憂缺人執法
立法會交通事務委員會委員、九鐵前主席田北辰稱，隨着港鐵網絡不斷擴建，公共空間增多，料罪案更頻密發生；港鐵附例現由港鐵職員執行，惟發生盜竊及打鬥等時則需警方執法。他舉例有市民持續打架，但由於無影響鐵路運作及行車安全，港鐵職員無法執行附例；若負責鐵路安全的警員減少，屆時將會「很麻煩」。
有港鐵前線員工稱，鐵路警區大多處理扒手和非禮等，港鐵人員主要在警方到場前扣留疑犯；惟現時只有「附例特檢隊」才可完全執行附例，一般車站員工權力有限，「即使有人打交，報完警就只能勸交」；如遇持刀傷人等嚴重事故，員工只能帶乘客離開，制服疑犯等仍需警方處理。
該港鐵員工認為鐵路警區解散後，對能否及時處理突發事故分別不大，例如2019年元朗站白衣人襲擊事件，「有（鐵路）警區都要39分鐘先到」，可否立即反應視乎實際情况；各區有警員在地面巡邏，接報後立刻趕到「只是幾十級樓梯距離」，有信心警方具執行力。