15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大

【明報專訊】颱風「小犬」襲港，天文台前晚7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，由預告到發出9號風球相隔15分鐘，有指太短。天文台署理高級科學主任江如秋昨解釋，俗稱「秋颱」的秋天熱帶氣旋路徑不確定性很高，能否在改發信號前預警，須視乎每個熱帶氣旋情况，若熱帶氣旋的路徑較簡單、環流較大，天文台會盡量發放更多信息。香港氣象學會發言人梁榮武稱，小犬移動路徑及強度變化均與原先預測有出入，又說提早預警如同「預測的預測」，會增加出錯機率，認為準確度與提前預警之間要取得平衡。
梁榮武：小犬路徑強度異原預測
天文台於前日中午12時45分發出的熱帶氣旋警告，已預告小犬同晚會接近香港南面海域，風力可能增強，天文台會評估是否改發更高信號；至同日下午6時45分，公布於7時發出9號風球。
山竹預告「未來數小時」 終不到一小時
翻查資料，本港近年需要發出9號熱帶氣旋信號的熱帶氣旋，例如上月的超強颱風蘇拉，由預告到發出9號風球相隔半小時；2018年9月襲港的超強颱風山竹，天文台發出9號風球前51分鐘，仍表示「會考慮在未來數小時發出更高熱帶氣旋警告信號」。
江如秋表示，「秋颱」可能與東北季候風產生作用，令熱帶氣旋的變化及不確定度很高，若熱帶氣旋移動路徑較簡單、環流較大，天文台會盡量發放更多信息。但小犬前日移動極慢，環流集中在風眼，前晚若再靠近本港，影響可以很大，故天文台前晚發出9號風球。
半日334毫米 10月單日雨量新高
隨着小犬遠離本港，天文台昨午4時20分取消所有熱帶氣旋警告。小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大雨，天文台昨凌晨一度發出紅色及黑色暴雨警告信號，由昨凌晨至中午12時錄得333.9毫米雨量，打破2021年熱帶風暴「獅子山」襲港期間創下的329.7毫米紀錄，成為有紀錄以來10月份單日最高雨量。
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