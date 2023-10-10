15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大

梁榮武：小犬路徑強度異原預測

天文台於前日中午12時45分發出的熱帶氣旋警告，已預告小犬同晚會接近香港南面海域，風力可能增強，天文台會評估是否改發更高信號；至同日下午6時45分，公布於7時發出9號風球。

山竹預告「未來數小時」 終不到一小時

翻查資料，本港近年需要發出9號熱帶氣旋信號的熱帶氣旋，例如上月的超強颱風蘇拉，由預告到發出9號風球相隔半小時；2018年9月襲港的超強颱風山竹，天文台發出9號風球前51分鐘，仍表示「會考慮在未來數小時發出更高熱帶氣旋警告信號」。

江如秋表示，「秋颱」可能與東北季候風產生作用，令熱帶氣旋的變化及不確定度很高，若熱帶氣旋移動路徑較簡單、環流較大，天文台會盡量發放更多信息。但小犬前日移動極慢，環流集中在風眼，前晚若再靠近本港，影響可以很大，故天文台前晚發出9號風球。

半日334毫米 10月單日雨量新高

隨着小犬遠離本港，天文台昨午4時20分取消所有熱帶氣旋警告。小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大雨，天文台昨凌晨一度發出紅色及黑色暴雨警告信號，由昨凌晨至中午12時錄得333.9毫米雨量，打破2021年熱帶風暴「獅子山」襲港期間創下的329.7毫米紀錄，成為有紀錄以來10月份單日最高雨量。