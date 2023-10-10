明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

清水灣半島山坡瀉泥入海 灣畔徑圍封

【明報專訊】繼9月初超強颱風「蘇拉」和世紀暴雨後，颱風「小犬」近日亦為本港帶來狂風暴雨，昨日將軍澳清水灣半島對開的山坡山泥傾瀉，下方的灣畔徑需圍封。西貢區議員方國珊表示，該斜坡屬官地，經有關部門人員勘查，沒即時危險，會由地政總署承辦商負責斜坡緊急維修工程。截至昨早11時30分，土拓署收到兩宗山泥傾瀉報告。另渠務署稱截至昨午5時共接獲11宗水浸報告。

方國珊表示，昨早約11時接獲清水灣半島及將軍澳廣場一帶居民反映，清水灣半島1座右邊斜坡有山泥傾瀉風險，涉事斜坡露出大片黃土及樹根。她引述土力工程處人員稱，塌山泥範圍約2400呎。

昨中午12時許，警方接報稱將軍澳清水灣半島對開山坡塌山泥，警員到場發現山泥瀉下灣畔徑，部分沙泥冲入海，事件中無人受傷亦無財物損毁，灣畔徑封閉。

方國珊表示，昨午已與地政總署專員、土力工程處工程師及相關政府部門人員到現場勘察，她引述土力工程處人員稱斜坡沒即時危險；而地政總署承辦商會清理斜坡上的泥頭和塌樹，並臨時噴漿保護山坡。

至昨午11宗水浸全非嚴重

另外，渠務署向本報表示，截至昨午5時收到11宗水浸報告，包括東區、油尖旺、元朗、西貢各兩宗，南區、深水埗、離島各一宗，皆非嚴重水浸個案，所有個案的水浸已消退。

此外，截至昨上午11時30分，消防處及政府1823電話中心分別收到25宗及19宗塌樹報告。

發展局表示，天文台改發3號強風信號後，當局轄下部門及其他相關政府部門隨即啟動特別巡查，識別風暴後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物。其中各樹木管理部門除了移除已倒塌的樹木，亦正針對高人流車流地點，檢查並處理有潛在風險樹木，如清理需時會圍封樹木，讓市民保持安全距離，免生意外。

發展局呼籲，如市民懷疑樹木有安全問題或招牌有下墜危險，可即時致電1823或透過手機應用程式（Tell me@1823）報告，當局會盡快跟進。

相關字詞﹕土拓署 渠務署 山泥傾瀉 清水灣 小犬 蘇拉 世紀暴雨

上 / 下一篇新聞

1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合
1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合
田北辰：停露天港鐵可理解 宜撥款加上蓋
田北辰：停露天港鐵可理解 宜撥款加上蓋
少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓
少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓
15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大
15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大
颱風下義載320人 旅巴老闆感謝司機響應
颱風下義載320人 旅巴老闆感謝司機響應
紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐
紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐
38年歷史 可實時看各站閉路電視
38年歷史 可實時看各站閉路電視
文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬
文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬
改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」
改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」
大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停
大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停
紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損
紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損
港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增
港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增
聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論
聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論
蓮香樓第四代遭追討660萬欠款
蓮香樓第四代遭追討660萬欠款
港勞動參與率遜澳門 工會指已婚女性離職場
港勞動參與率遜澳門 工會指已婚女性離職場
灣區熱搜：中大深圳邁10年 粵最難考只收尖子 兩地上學「雙主修」將續擴 明年擬招港澳台本科生
灣區熱搜：中大深圳邁10年 粵最難考只收尖子 兩地上學「雙主修」將續擴 明年擬招港澳台本科生
灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建
灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建
灣區熱搜：創業在中大：中大牽線天使投資 內窺鏡機械臂走出象牙塔
灣區熱搜：創業在中大：中大牽線天使投資 內窺鏡機械臂走出象牙塔
灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美
灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美
【Emily】學生校友征亞運 教大攞9牌最多 奪1金2銀6銅 佔八大獎牌三成
【Emily】學生校友征亞運 教大攞9牌最多 奪1金2銀6銅 佔八大獎牌三成
【Emily】港隊歸來 周六政總慶祝
【Emily】港隊歸來 周六政總慶祝
【Emily】見訪港泰總理 特首盼增經貿合作
【Emily】見訪港泰總理 特首盼增經貿合作
【Emily】議員倡便利大閘蟹供港 增港人幸福感
【Emily】議員倡便利大閘蟹供港 增港人幸福感
【Emily】深圳前海增設「智方便」登記處
【Emily】深圳前海增設「智方便」登記處