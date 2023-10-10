清水灣半島山坡瀉泥入海 灣畔徑圍封

方國珊表示，昨早約11時接獲清水灣半島及將軍澳廣場一帶居民反映，清水灣半島1座右邊斜坡有山泥傾瀉風險，涉事斜坡露出大片黃土及樹根。她引述土力工程處人員稱，塌山泥範圍約2400呎。

昨中午12時許，警方接報稱將軍澳清水灣半島對開山坡塌山泥，警員到場發現山泥瀉下灣畔徑，部分沙泥冲入海，事件中無人受傷亦無財物損毁，灣畔徑封閉。

方國珊表示，昨午已與地政總署專員、土力工程處工程師及相關政府部門人員到現場勘察，她引述土力工程處人員稱斜坡沒即時危險；而地政總署承辦商會清理斜坡上的泥頭和塌樹，並臨時噴漿保護山坡。

至昨午11宗水浸全非嚴重

另外，渠務署向本報表示，截至昨午5時收到11宗水浸報告，包括東區、油尖旺、元朗、西貢各兩宗，南區、深水埗、離島各一宗，皆非嚴重水浸個案，所有個案的水浸已消退。

此外，截至昨上午11時30分，消防處及政府1823電話中心分別收到25宗及19宗塌樹報告。

發展局表示，天文台改發3號強風信號後，當局轄下部門及其他相關政府部門隨即啟動特別巡查，識別風暴後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物。其中各樹木管理部門除了移除已倒塌的樹木，亦正針對高人流車流地點，檢查並處理有潛在風險樹木，如清理需時會圍封樹木，讓市民保持安全距離，免生意外。

發展局呼籲，如市民懷疑樹木有安全問題或招牌有下墜危險，可即時致電1823或透過手機應用程式（Tell me@1823）報告，當局會盡快跟進。