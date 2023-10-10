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少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓

【明報專訊】颱風「小犬」襲港，天文台前晚改發9號風球，其間多項公共交通服務暫停。一名16歲少年因無交通工具回家，欲以Google Maps帶路由鑽石山經山路返回大圍寓所，步至麥理浩徑5段時迷路，由救援人員協助安全下山及回家。少年父親稱「好彩無事，就當買個教訓」。

趁父母不在家偷出門 料怕責罵

少年父親昨向本報記者稱，當時接獲兒子來電，「我今次一定畀你鬧死」，方知兒子被困山頭。兒子前日趁無人在家獨自外出，如非父母要工作不在家，8號風球下「我一定唔會畀佢出去」。他估計兒子「去到鑽石山無車返，知自己錯，唔敢打畀我，咪諗計點樣可以返嚟」。

少年父親續稱，中四兒子一直參與田徑，相信他經評估可應付步行路程，加上當時雨勢不大、手機電量充足。上山可應付，但因迷路及下山路段比預期斜，遂致電自己求助。父親起初欲駕車接載，但「佢都落唔返嚟（行車路）」，故由兒子直接報警。兒子當時僅穿普通衣著，沒配備電筒等工具，知道他迷路時於涼亭安全位置；兒子平安回家屬好彩，「假設收唔到電話，個案可以180度（轉變）」，兒子已知錯並承認「有勇無謀」，認為兒子從事件汲取教訓。

警方前晚8時許接獲16歲少年報案，於麥理浩徑5段近筆架山迷路。據悉，少年於荷里活廣場用膳並購買iPad套，其後因颱風沒交通工具返家，遂透過Google Maps指引覓山路返回顯徑邨，但步行約1.5小時後迷路，加上手機將無電及糧水短缺，遂報警。警方及消防按照少年提供定位將他尋回，少年沒受傷，其後將他帶至長沙灣警署，並與其父取得聯絡，警方發出口頭警告後將少年帶回寓所。

靠Google地圖獨行 專家稱不宜

攀山專家鍾建民稱，行山時宜做好路線規劃、查看天氣等準備，不宜只依靠手機地圖，因入山後許多外來因素，包括手機電量、定位、接收等，「如果你信晒Google Maps，可能資料有差錯」，不宜盡信科技。鍾建民強調，不鼓勵市民獨自行山，因入山可能會遇到突發事宜，「人一去到出錯，就會心慌，就算條路啱都可能會出錯」，「你好彩地打到電話報警，如果打唔到電話，咪喺入面轉嚟轉去，仲要橫風橫雨，可能有意外發生」。

相關字詞﹕颱風小犬 颱風

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