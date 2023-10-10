1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合

9號風球期間，機場的士站大排長龍，有旅客等6小時仍未能上車。至近午夜降為8號風球，港鐵逐步恢復服務，機鐵亦延長服務至凌晨3時以疏導人群。機管局機場運行執行總監姚兆聰昨表示，9號風球期間約1.6萬人抵港，平均3小時才離開機場。他稱，因9號風球預警時間較短，已即時聯絡全港的士商會，但一小時僅幾十輛的士到機場。

另冀機鐵有限度服務

姚又稱，的士不足夠不止是機場的問題，全港很多地方都面對。他說，機管局會與運輸署檢視惡劣天氣下的安排，考慮能否從的士服務着手，以及與港鐵溝通能否保持機鐵有限度服務。

業者指不受保 客量難比大車

的士商會主席黃保強向本報稱，機管局未聯絡該會，估計前晚95%司機無開工；而機場路途遙遠，司機未必特意駛入載客。對於的士未來能否於惡劣天氣下接載滯留機場人群，黃稱沒辦法，「那麼大輛的巴士、港鐵列車都要停駛，的士這麼細，一定好大風險」。

的士業議會主席吳坤成形容，8號或以上風球仍開工的司機是「鋌而走險」，該情况下不受保險保障令司機卻步。吳亦透露，過去運輸署曾與業界討論惡劣天氣的士安排，但因保險問題不了了之，亦稱單靠的士應付大型公共交通工具的客量「杯水車薪」，而機場成滯留重災區，主要是交通配套未夠而非的士不足。

議員質疑應變組失效 稱天文台早提或升

民建聯立法會議員梁熙批評，機場安排極度混亂，影響旅客來港體驗及香港國際形象。他亦稱，機管局「的士供應不足」說法不能接受，認為局方早已掌握航班及抵港旅客數目，而且天文台有提醒有可能發出更高信號，理應有條件提早做更好準備。選委界議員江玉歡亦於社交平台質疑為何成立颱風應變小組後仍有這類事情，「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」

保聯：有購全保的士因蘇拉索償

保險業聯會稱，汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、8號或更高警告信號生效或「極端情况」存在期間的保障，但大部分保單條款列明須採一切合理步驟以防汽車受損。而超強颱風「蘇拉」和黑雨期間，有購買全保的受損毁的士已向保險公司索取賠償。聯會又引用保監局去年數據，全港約1.88萬輛的士中，4000多輛即約22%購有全保。

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