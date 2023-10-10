聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論

該專家報告稱國安法2020年7月生效後至少100人被捕，包括前立法會議員、社運人士、學者、記者等，他們被指支持非官方的初選，案件審訊料會持續至本年底。專家說，過去已就國安法問題向中國表達關注。對於涉及此大規模的國安法案件審訊，以及在確保公平審訊及合法程序上，專家表示非常憂慮。

專家另關注港府今年7月以違反國安法而向前立法會議員郭榮鏗、許智峯，律師任建峰，前職工盟總幹事蒙兆達等8名民主派流亡海外者，發出各懸紅100萬港元的通緝令，並凍結他們的資產。專家認為上述人士只曾批評中國政府和於香港追求民主，控罪似是因相關言論懲罰他們。

特區政府發言人稱聯合國公告引述的專家評論錯誤，會按既定機制回函駁斥指控，以正視聽，又強調相關案件的法律程序尚進行，任何人「均不應及不宜評論甚至嘗試干涉」案件。對於向8人頒發通緝令，政府批評聯合國專家言論「完全罔顧事實」，指8人涉嫌竄逃外地後繼續干犯國安法罪行，警方有責任緝捕他們歸案。