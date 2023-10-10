港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增

日多食50克 糖尿風險增四成

港大團隊綜合4個文獻數據庫後，引用43項心血管疾病及23項二型糖尿病研究，分別涉446萬及174萬個病人樣本，發現每日每進食多50克加工紅肉，如火腿、煙肉或冷肉如香腸，罹患心血管疾病及二型糖尿病風險分別增26%及44%；每日每進食多100克未加工紅肉如牛、豬、羊肉，患心血管疾病及二型糖尿病風險分別增11%及27%。

研究另外發現進食未加工紅肉引致的心血管疾病風險，或較明顯出現於男性，惟需更多研究佐證。

指西方飲食較東方易中風

研究顯示，西方飲食文化的加工肉、紅肉、黃油、高脂肪奶製品及經打磨的精製穀物攝取量較多，而東方飲食文化則以全穀物、蔬菜及海鮮較多。研究發現在西方飲食文化下，每日每進食多100克未加工紅肉及50克加工紅肉，中風及患二型糖尿病風險率分別為1.13及1.51（以1為基準），均高於東方飲食文化的0.71及0.96，估計與西方人普遍體脂較多有關。

研究亦指出，是次分析所涵蓋研究對疾病定義有差異，尤其是二型糖尿病，部分研究亦由參加者自行報告健康狀况，或影響準確度。研究結果已於心血管醫學期刊European Heart Journal發表。

食安中心數據顯示，2005至2007年間每名港人每日肉類消費量為74.23克，2018至2020年稍增至78.36克。