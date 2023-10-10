明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

颱風下義載320人 旅巴老闆感謝司機響應

【明報專訊】颱風「小犬」襲港，天文台前晚一度發出9號烈風或暴風風力增強信號，多項公共交通服務暫停，港鐵露天路段停駛時，有旅遊巴公司得悉多人滯留荃灣西站，派車於站外免費義載市民到屯門市中心。「JoJo Bus租租巴」老闆曾健威昨表示，公司調配8輛旅遊巴共載逾320人，感激車長無償付出，日後再有因惡劣天氣而交通停擺，會再考慮免費義載。

天文台前晚約7時改發9號風球，不少市民滯留港鐵站內。曾健威稱，於群組內得悉港鐵露天路段停駛，大批乘客滯留荃灣西站；公司該區有經營服務，故「諗下有無可以幫手」，遂聯絡同事可否前往義載，結果有6至7位司機協助，無人索取酬勞。他最後派出8輛旅遊巴共載逾320人，首班車晚上約10時到達荃灣西站，由詢問司機至到站載客只花約25分鐘。他亦無考慮成本問題，認為若考慮太多，便難以短時間內安排義載。

過程中亦有司機表示剛收到信息詢問可否加入義載，最多可派14至15輛車，惟因人潮減少而婉拒其他車長加入。曾健威續稱，該批車長義載每程約35至40分鐘，但連同將旅遊巴駛回洪水橋及藍地的車場後再歸家，「司機凌晨1至2時先到家，但亦無怨言」。

倘再停擺 籲研調動旅巴

被問及公司以前曾否義載，曾健威表示以往「山竹」襲港時，亦曾派車接載市民由九龍往新界區，未來亦會考慮再提供服務。他補充，非專利巴士公司調動車輛，會較專利巴士公司容易，當局可考慮於類似狀况下調動旅遊巴。

上 / 下一篇新聞

1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合
1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合
田北辰：停露天港鐵可理解 宜撥款加上蓋
田北辰：停露天港鐵可理解 宜撥款加上蓋
少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓
少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓
清水灣半島山坡瀉泥入海 灣畔徑圍封
清水灣半島山坡瀉泥入海 灣畔徑圍封
15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大
15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大
紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐
紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐
38年歷史 可實時看各站閉路電視
38年歷史 可實時看各站閉路電視
文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬
文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬
改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」
改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」
大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停
大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停
紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損
紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損
港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增
港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增
聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論
聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論
蓮香樓第四代遭追討660萬欠款
蓮香樓第四代遭追討660萬欠款
港勞動參與率遜澳門 工會指已婚女性離職場
港勞動參與率遜澳門 工會指已婚女性離職場
灣區熱搜：中大深圳邁10年 粵最難考只收尖子 兩地上學「雙主修」將續擴 明年擬招港澳台本科生
灣區熱搜：中大深圳邁10年 粵最難考只收尖子 兩地上學「雙主修」將續擴 明年擬招港澳台本科生
灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建
灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建
灣區熱搜：創業在中大：中大牽線天使投資 內窺鏡機械臂走出象牙塔
灣區熱搜：創業在中大：中大牽線天使投資 內窺鏡機械臂走出象牙塔
灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美
灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美
【Emily】學生校友征亞運 教大攞9牌最多 奪1金2銀6銅 佔八大獎牌三成
【Emily】學生校友征亞運 教大攞9牌最多 奪1金2銀6銅 佔八大獎牌三成
【Emily】港隊歸來 周六政總慶祝
【Emily】港隊歸來 周六政總慶祝
【Emily】見訪港泰總理 特首盼增經貿合作
【Emily】見訪港泰總理 特首盼增經貿合作
【Emily】議員倡便利大閘蟹供港 增港人幸福感
【Emily】議員倡便利大閘蟹供港 增港人幸福感
【Emily】深圳前海增設「智方便」登記處
【Emily】深圳前海增設「智方便」登記處