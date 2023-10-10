颱風下義載320人 旅巴老闆感謝司機響應

天文台前晚約7時改發9號風球，不少市民滯留港鐵站內。曾健威稱，於群組內得悉港鐵露天路段停駛，大批乘客滯留荃灣西站；公司該區有經營服務，故「諗下有無可以幫手」，遂聯絡同事可否前往義載，結果有6至7位司機協助，無人索取酬勞。他最後派出8輛旅遊巴共載逾320人，首班車晚上約10時到達荃灣西站，由詢問司機至到站載客只花約25分鐘。他亦無考慮成本問題，認為若考慮太多，便難以短時間內安排義載。

過程中亦有司機表示剛收到信息詢問可否加入義載，最多可派14至15輛車，惟因人潮減少而婉拒其他車長加入。曾健威續稱，該批車長義載每程約35至40分鐘，但連同將旅遊巴駛回洪水橋及藍地的車場後再歸家，「司機凌晨1至2時先到家，但亦無怨言」。

倘再停擺 籲研調動旅巴

被問及公司以前曾否義載，曾健威表示以往「山竹」襲港時，亦曾派車接載市民由九龍往新界區，未來亦會考慮再提供服務。他補充，非專利巴士公司調動車輛，會較專利巴士公司容易，當局可考慮於類似狀况下調動旅遊巴。