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港聞二

灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美

【明報專訊】「不好意思打擾了，請問你明天可不可以提早半小時來到？」記者上月初到深圳約訪香港中文大學在深圳的各間機構，卻遇上「500年一遇」的罕見暴雨，採訪日期一延再延，終於約到某教授訪問，不料前一晚10點多收到秘書的上述信息。

「我們也是晚上剛接到通知，河套的領導想與教授座談。」這位秘書十分抱歉，態度也非常誠懇。但當天由廣州往深圳的高鐵已經爆滿，無法改簽更早的班次，惟有寄望從高鐵站到河套的道路不要塞車，才有可能提早到達。緊趕慢趕，記者還是提前15分鐘與教授見到面，採訪完成後他就趕赴政府的座談會了。

不僅是這位秘書，香港中文大學的多名工作人員不約而同透露，來深圳最大的經驗是要適應「深圳風格」。在香港，若政府想約教授至少要提前兩周，但深圳的領導前一天夜晚通知，第二天上午就要見到。不僅如此，深圳方面有時通知要交一份報告，限期兩日內就要交出來，但作為正式文件，報告一般要交回大學審批，確認無誤後才可上交，整個流程肯定不止兩日。

於是乎他們也摸索出一套應對方法，憑經驗大概知道內地政府哪個月份、或是哪個季度尾會要求交報告，就先擬定一份草稿，提前走完大學內部審批流程，一旦接到通知就可上交，這樣兩邊規矩都能符合。更重要的是，這樣多年下來培養了一班既了解香港、又熟悉內地的行政人員團隊，未來在大灣區要再開新機構，他們將能迅速搭建新班底。

文：尚東美

相關字詞﹕深圳風格 灣區手記 大灣區

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