灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建

感謝香港提供圖紙 無保留支持

二期的科研綜合大樓有10多種類型的實驗室。「我們的實驗室都採用『菜單式裝修』。」香港中文大學（深圳）校園發展處長王健偉（圖）稱，實驗室是依各科系教授需求作「五星級精裝」。「即使同樣是物理系，也有不同要求的實驗室，例如有些要求無塵，整個空調、暖通系統就完全不同。」他透露，實驗室裝修成本介乎每平方米5000至2.5萬元人民幣不等，還未計設備。王感謝香港中文大學給予支持，例如重力實驗室的樓底高度、樓板荷載、照明亮度等都參考中大提供的圖紙，「我們提出的任何要求，他們都毫無保留地傳授給我們，對我們幫助很大」。

建深第二間港式公院 設動物中心外供小白鼠

至於音樂學院和醫學院則仍在建設，當中包括一座附屬醫院，更有面積2萬平方米的動物中心，可飼養數以萬計的小白鼠等實驗用動物。音樂學院預計2025年上半年之前完工，樓面面積13萬平方米，可容納約1000學生；2026年則將建成6000學生的醫學院，以及醫學院附屬吉華醫院。

王健偉稱，醫學院是最大的工程挑戰，他舉例，解剖需用到太平間，就要設計專用通道；此外可供飼養實驗用小白鼠或猴、豬、狗等的動物中心，整個清潔、通風系統非常重要，「這裏的小白鼠將是萬隻級數，未來還可以供應給其他機構」。至於吉華醫院距離香港中文大學（深圳）約15公里，樓面面積59萬平方米，將提供3000張牀位，是繼香港大學深圳醫院之後，第二間在深圳的「港式」公立醫院，亦將是深圳一次過建成的最大規模醫院。另外，他還透露香港中文大學（深圳）有意繼續擴張，擬建設行政學院和微電子學院，具體規劃有待公布。