明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：中大深圳邁10年 粵最難考只收尖子 兩地上學「雙主修」將續擴 明年擬招港澳台本科生

【明報專訊】不經不覺，香港中文大學（深圳）明年將迎來建校10周年，副校長朱世平受訪稱，學校已連續8年是廣東省高考錄取分數最高的大學，其有着背靠香港中文大學的優勢，又在深圳這片「熱土」，更以國際化特色吸引到學生。他透露，兩校今年新開的「雙主修」計劃將不斷擴大，從明年開始，香港中文大學（深圳）會開始招收港澳台籍本科生。

明報記者 林迎

副校笑稱「我現在報考都進不來」

位於深圳龍崗區的香港中文大學（深圳）於2012年獲國家教育部批准，按《中外合辦大學條例》設立大學，2014年正式招生。該校副校長朱世平（圖）接受本報訪問稱，建校快將10年，已連續8年踞於廣東省高考錄取分數線第一位。今年該校共錄取1434名內地本科生，當中理科平均錄取最低分者，已是其所屬省份排前列1.5%內的尖子，文科更在0.7%以內，而在有70萬考生、高考競爭最激烈的廣東省，香港中文大學（深圳）錄取的最低分者更是理科前0.3%、文科前0.2%，生源質素創新高，也意味其極難考入。「具有指標意義的是，我們在浙江省分數線超過浙江大學，在江蘇省超過南京大學，在湖北省超過武漢大學，這樣各省的考生都知道，我們是在這樣一個層次。」朱世平笑說，「要是我現在來報考這間學校，我都進不來。」

尖子青睞兩原因：香港學位 地處深圳

朱世平解釋，能夠那麼受全國尖子青睞的背後原因正藏在校名裏，首先便是「香港中文大學」。今年是香港中文大學創辦60周年，其國際地位很高，而香港中文大學（深圳）頒發的是香港中文大學學位，「既然是同等學位，那麼學術上要求絕對相同。任何課程、所有成績都要送去沙田覆核，通過後才發給學生」。朱世平說：「學術標準是我們的生命線，如果任何一個地方有漏洞，那我們就完了。」第二個受歡迎的因素是「深圳」，「深圳這個地方很神奇，不管做什麼，只要到深圳來，情况就不一樣」，朱世平說，深圳有開放的文化，五湖四海的人來到都覺得很舒服，「不同的人碰撞在一起，創造性會更高」。

香港中文大學（深圳）目前從全國23個省（直轄市、自治區）招收本科生，多數按照高考分數錄取，當中廣東、浙江、山東、福建、江蘇及上海6省市為「雙軌制」，既有按高考錄取，亦有部分按「631」綜合評價招生，即高考成績佔60%，校方自辦的綜合評價測試成績佔30%，高中學業水平測試佔10%。朱世平稱，高考有其公平性，但不是100%準確反映學生水平，「有的人考得很好，卻是書呆子」；而綜評試無法透過「操卷」練習，例如6個考生同時入場，由考官隨機分組，抽籤決定題目和所站立場，然後開始辯論，考官可從中觀察學生是否有領導力、創造力及溝通協調能力，「這些能力高考就考不出來。透過綜評試錄取的學生，雖然高考分數略低，但思維等綜合能力較強」，而這不代表走綜評試道路更易錄取，例如今年有2.5萬考生報名綜評試，最終只錄取925人，即平均每27人錄取1人。朱還透露，從明年起，香港中文大學（深圳）將招收港澳台籍本科生，招生方式仍有待決定。

灣區辦學強調國際化 七成畢業生海外升學

香港中文大學60年前創辦之初強調中華文化，而如今的香港中文大學（深圳）卻是高舉國際化大旗。朱世平說，在大灣區辦學一定要強調國際化，「當初教育部也是希望我們做些改革、要創新，辦出不一樣的大學」。他說，國際化亦是國家需要，「以前人們想的國際化就是學英語、學科技、做生意賺錢，這都是低層次的」，真正重要的是互相了解、尊重對方文化，「不僅語言聽得懂，意思也要懂，把（中外）兩邊厲害的東西結合在一起」。據學校每年發表的應屆本科生就業質量報告顯示，每年平均逾七成本科畢業生選擇繼續深造，且多是繼續攻讀世界排名前50高校的碩士博士學位。

打通兩邊 讓沙田龍崗1+1大於2

香港中文大學（深圳）二期校園早前已交付，現時在讀學生超過萬人。朱世平說，待音樂學院、醫學院工程完成後（見另稿），學生總數將達1.8萬，接近香港中文大學數量。他強調中文大學是「一個品牌，兩個校區」，不僅面積相若，亦同樣景色秀麗、依山傍水。今年開始，兩校合辦「2+2」雙主修課程，學生於4年學習期間，可於兩間學校修讀兩個主修專業，並於兩地輪換上課和實習，各讀兩年。朱世平稱，香港中文大學（深圳）辦校10年，學術質量得到認可，且兩地各有優勢，需求亦不同，「（雙主修）以後會愈來愈多，把兩邊打通，讓沙田和龍崗的優勢1+1大於2，整個江湖地位就很高了」。

大學在灣區【系列二】

上 / 下一篇新聞

1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合
1.6萬人9號風抵港有滯6小時 歸因升波預警短 機局盼惡劣天氣增的士 業界：難配合
田北辰：停露天港鐵可理解 宜撥款加上蓋
田北辰：停露天港鐵可理解 宜撥款加上蓋
少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓
少年缺車翻獅山回家迷路獲救 父：幸無事當買教訓
清水灣半島山坡瀉泥入海 灣畔徑圍封
清水灣半島山坡瀉泥入海 灣畔徑圍封
15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大
15分鐘預告惹議 天文台：秋颱或聯季風變數大
颱風下義載320人 旅巴老闆感謝司機響應
颱風下義載320人 旅巴老闆感謝司機響應
紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐
紓人手荒 鐵路警區擬明年初解散 400警調地面巡邏 前線憂影響反恐
38年歷史 可實時看各站閉路電視
38年歷史 可實時看各站閉路電視
文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬
文體旅局：桌球室8歲限制「中途站」 日後或再放寬
改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」
改用「國產」標準 東院威院重推認證 護協指人手仍緊反對計劃 公醫感「政治舉動多於實際」
大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停
大量文書拖垮醫護工作 曾推行10年煞停
紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損
紅樓業主申政府資助維修 6年未動工 土地圍封 後方官地剷樹植被受損
港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增
港大研究指多吃紅肉 心血管糖尿病風險增
聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論
聯國聲明憂初選案公平否 港府斥錯誤評論
蓮香樓第四代遭追討660萬欠款
蓮香樓第四代遭追討660萬欠款
港勞動參與率遜澳門 工會指已婚女性離職場
港勞動參與率遜澳門 工會指已婚女性離職場
灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建
灣區熱搜：二期校園已交付 音樂學院醫學院在建
灣區熱搜：創業在中大：中大牽線天使投資 內窺鏡機械臂走出象牙塔
灣區熱搜：創業在中大：中大牽線天使投資 內窺鏡機械臂走出象牙塔
灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美
灣區手記：深圳風格 ／文：尚東美
【Emily】學生校友征亞運 教大攞9牌最多 奪1金2銀6銅 佔八大獎牌三成
【Emily】學生校友征亞運 教大攞9牌最多 奪1金2銀6銅 佔八大獎牌三成
【Emily】港隊歸來 周六政總慶祝
【Emily】港隊歸來 周六政總慶祝
【Emily】見訪港泰總理 特首盼增經貿合作
【Emily】見訪港泰總理 特首盼增經貿合作
【Emily】議員倡便利大閘蟹供港 增港人幸福感
【Emily】議員倡便利大閘蟹供港 增港人幸福感
【Emily】深圳前海增設「智方便」登記處
【Emily】深圳前海增設「智方便」登記處