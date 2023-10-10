灣區熱搜：中大深圳邁10年 粵最難考只收尖子 兩地上學「雙主修」將續擴 明年擬招港澳台本科生

明報記者 林迎

副校笑稱「我現在報考都進不來」

位於深圳龍崗區的香港中文大學（深圳）於2012年獲國家教育部批准，按《中外合辦大學條例》設立大學，2014年正式招生。該校副校長朱世平（圖）接受本報訪問稱，建校快將10年，已連續8年踞於廣東省高考錄取分數線第一位。今年該校共錄取1434名內地本科生，當中理科平均錄取最低分者，已是其所屬省份排前列1.5%內的尖子，文科更在0.7%以內，而在有70萬考生、高考競爭最激烈的廣東省，香港中文大學（深圳）錄取的最低分者更是理科前0.3%、文科前0.2%，生源質素創新高，也意味其極難考入。「具有指標意義的是，我們在浙江省分數線超過浙江大學，在江蘇省超過南京大學，在湖北省超過武漢大學，這樣各省的考生都知道，我們是在這樣一個層次。」朱世平笑說，「要是我現在來報考這間學校，我都進不來。」

尖子青睞兩原因：香港學位 地處深圳

朱世平解釋，能夠那麼受全國尖子青睞的背後原因正藏在校名裏，首先便是「香港中文大學」。今年是香港中文大學創辦60周年，其國際地位很高，而香港中文大學（深圳）頒發的是香港中文大學學位，「既然是同等學位，那麼學術上要求絕對相同。任何課程、所有成績都要送去沙田覆核，通過後才發給學生」。朱世平說：「學術標準是我們的生命線，如果任何一個地方有漏洞，那我們就完了。」第二個受歡迎的因素是「深圳」，「深圳這個地方很神奇，不管做什麼，只要到深圳來，情况就不一樣」，朱世平說，深圳有開放的文化，五湖四海的人來到都覺得很舒服，「不同的人碰撞在一起，創造性會更高」。

香港中文大學（深圳）目前從全國23個省（直轄市、自治區）招收本科生，多數按照高考分數錄取，當中廣東、浙江、山東、福建、江蘇及上海6省市為「雙軌制」，既有按高考錄取，亦有部分按「631」綜合評價招生，即高考成績佔60%，校方自辦的綜合評價測試成績佔30%，高中學業水平測試佔10%。朱世平稱，高考有其公平性，但不是100%準確反映學生水平，「有的人考得很好，卻是書呆子」；而綜評試無法透過「操卷」練習，例如6個考生同時入場，由考官隨機分組，抽籤決定題目和所站立場，然後開始辯論，考官可從中觀察學生是否有領導力、創造力及溝通協調能力，「這些能力高考就考不出來。透過綜評試錄取的學生，雖然高考分數略低，但思維等綜合能力較強」，而這不代表走綜評試道路更易錄取，例如今年有2.5萬考生報名綜評試，最終只錄取925人，即平均每27人錄取1人。朱還透露，從明年起，香港中文大學（深圳）將招收港澳台籍本科生，招生方式仍有待決定。

灣區辦學強調國際化 七成畢業生海外升學

香港中文大學60年前創辦之初強調中華文化，而如今的香港中文大學（深圳）卻是高舉國際化大旗。朱世平說，在大灣區辦學一定要強調國際化，「當初教育部也是希望我們做些改革、要創新，辦出不一樣的大學」。他說，國際化亦是國家需要，「以前人們想的國際化就是學英語、學科技、做生意賺錢，這都是低層次的」，真正重要的是互相了解、尊重對方文化，「不僅語言聽得懂，意思也要懂，把（中外）兩邊厲害的東西結合在一起」。據學校每年發表的應屆本科生就業質量報告顯示，每年平均逾七成本科畢業生選擇繼續深造，且多是繼續攻讀世界排名前50高校的碩士博士學位。

打通兩邊 讓沙田龍崗1+1大於2

香港中文大學（深圳）二期校園早前已交付，現時在讀學生超過萬人。朱世平說，待音樂學院、醫學院工程完成後（見另稿），學生總數將達1.8萬，接近香港中文大學數量。他強調中文大學是「一個品牌，兩個校區」，不僅面積相若，亦同樣景色秀麗、依山傍水。今年開始，兩校合辦「2+2」雙主修課程，學生於4年學習期間，可於兩間學校修讀兩個主修專業，並於兩地輪換上課和實習，各讀兩年。朱世平稱，香港中文大學（深圳）辦校10年，學術質量得到認可，且兩地各有優勢，需求亦不同，「（雙主修）以後會愈來愈多，把兩邊打通，讓沙田和龍崗的優勢1+1大於2，整個江湖地位就很高了」。

大學在灣區【系列二】