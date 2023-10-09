【Emily】冒險樂園「幣圈」 市民話任擺都砸界 掟幣者不滿職員指無效報案 警列糾紛

事發前日（7日）傍晚5點幾，警方接到一名年約21歲男子報案，話喺屯門屯利街一個商場掟彩虹贏咗，但職員唔同意。警員到場後發現事件唔涉刑事成分，亦無人受傷，事主同職員表明會自行向相關公司跟進，案件列「糾紛」處理。

稱經理着向顧客服務部申報索償

一名疑似事主噚日喺fb專頁「美國冒險樂園關注組」發文，話自己掟咗2000個代幣，每當掟中綠色，經理都話唔中，仲話其他客人都有類似情况，所以與經理對質。佢話同經理爭論後，對方叫佢向顧客服務部申報索償，聽完「得啖笑」，決定報警處理。佢引述到場警員話用肉眼從「俯視角度」望落去確係掂咗少少黑線，所以佢要求經理將代幣擺放到完全掂唔到黑線，結果擺咗幾分鐘都擺唔到。事主話已向海關同消委會投訴。

海關回覆話，已經接獲相關舉報並會跟進，如發現違反《商品說明條例》情况，會採取適當執法行動。海關話處理懷疑違例個案時，要考慮個別事件實際情况同相關證據，先能判斷有冇牴觸條例，但每宗個案情况都有獨特性，不能一概而論。