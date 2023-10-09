警消防民間合力 風下續尋男拔生

鎖定馬鞍山郊園一帶

天文台昨日中午發出八號烈風或暴風信號時，警方在facebook發文稱「爭分奪秒，無懼風雨，繼續搜救17歲高危失蹤人士」，並聯同消防處及民安隊大規模搜救。警方表示不會放棄任何機會，即使天氣惡劣，仍會繼續搜索，希望盡快尋回失蹤青年，搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園一帶。警方呼籲如有失蹤人士的消息，可致電2860 1040予港島總區失蹤人口調查組，或聯絡任何一間警署。

有份參與搜索的「香港守望者服務團」在社交平台發文，稱「就算雨再大風再急，亦冇阻我們帶你回家的熱血」。創辦人Anson表示，4名成員昨早11時許由花心坑村出發，經大老山隧道附近的工作通道，朝觀音山方向搜索，再沿馬鞍山郊野公園近飛鵝山段折返花心坑村，其間下山進食補給。他指颱風吹襲期間搜救有少許困難，「有時風比較大，步行較辛苦」，成員均全身濕透，他們盡量「行小路」尋找事主，不時評估天氣，預料行動持續至深夜，「希望小朋友自己行番落山」。