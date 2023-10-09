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港聞

港聞二

嚴陣以待 黃大仙中心環翠車場築防水板堆沙包

【明報專訊】颱風「小犬」吹襲香港，上月因「500年一遇」的暴雨而底層被淹沒的黃大仙中心北館如臨大敵，昨日加強防禦措施，以防洪水再度湧入；其中北館通往黃大仙祠的長樓梯斜路上方，昨擺放半米高的防水板及沙包，大門位置亦架起一米高的防水板。至於同屬水淹重災區的柴灣環翠邨停車場，昨日亦嚴陣以待，工作人員除設置防水擋板，亦提早設置抽水系統，準備水浸時抽走積水。

設抽水系統汲積水

黃大仙港鐵站昨午在8號風球下如常運作，但月台部分扶手電梯仍暫停使用，有待復修，地面放有多個膠水桶，有膠喉連接天花板。連接黃大仙中心北館的B出口未有特別加強防水浸措施，但在出入口通道一角擺放了數十個沙包。

北館地庫層的大門架起約一米高防水板，市民需從旁邊的入口乘坐升降機出入商場。至於曾被雨水沒頂的地庫層仍未解封，被白色帆布圍封，從部分缺口可見電梯仍有明顯黃泥水污漬，食肆「牛奶冰室」仍被圍板封起。

渠務署車輛環翠外待命

場內所見，昨午大部分商店已拉閘，主要為零售店舖，但部分咖啡店、食店及百貨店仍營業，惟購物或用膳市民不多。商場有職員將沙包放到地下樓層的後樓梯位置，又用地拖清潔。詢問處職員表示，昨營業時間沒縮短，各主要通道仍開放，「咁都要畀人返屋企㗎嘛」。有街坊不太擔心，認為下午雨勢及風勢不大，用膳後便會返家。

柴灣環翠邨停車場外昨堆起沙包及擋水板，以防洪水湧入；停車場渠位則有抽水泵及水喉連接地面，數輛渠務署車輛停泊在環翠商場外待命。有6名穿上制服的南亞裔工人席地而坐，準備應對突發情况。

相關字詞﹕沙包 柴灣 黃大仙 水浸 颱風 小犬

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