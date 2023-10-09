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港聞

港聞二

一年內兩掛9號波 1999年來首次

【明報專訊】颱風「小犬」路徑飄忽，天文台原預測小犬進入南海北部後，會遭東北季候風「陰乾」，但小犬昨晨開始向偏北方移動，亦未有顯著減弱，至昨晚逼近本港，仍保持颱風級別，結果天文台於昨晚7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，亦是自1999年以來首次一年內兩度掛9號風球。

小犬幾乎正面吹襲本港，天文台昨晚發出9號風球後稱，會評估應否發出10號颶風信號，但最後沒有發出今年內第二個10號風球，並於午夜前改發8號風球。香港氣象學會發言人梁榮武估計，小犬最終在香港以南約70公里掠過，未再逼近本港，或與引導氣流有關。小犬是今年第五個襲港的熱帶氣旋，其中3個天文台曾發出8號或以上信號，亦是自2020年起，連續第四年在10月或之後發出8號或以上的熱帶氣旋信號。

跑馬地塌樹枝 兩清潔工輕傷

政府昨稱，總結上月應對颱風和暴雨經驗後，已强化風暴期間消息發布。天文台和渠務署昨起在風暴期間分別每隔一小時和兩小時，透過傳媒以視像方式向市民發布颱風和水浸最新情况，黑色暴雨下亦會採取此安排。渠務署稱，截至昨晚10時半，緊急事故控制中心已派出超過80隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點，並即時清理阻塞的渠道，未有接到水浸報告。

另外，昨早9時許小犬逼近期間，跑馬地雲地利道雅詩大廈對開山坡有大樹塌樹枝，擊中正清掃街道的兩名女工。她們頭部受傷清醒，由救護車送院，經治理後已出院。警方事後臨時封閉部分行人路。

相關字詞﹕颱風小犬

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