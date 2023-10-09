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港聞

港聞二

掛9號前15分鐘預告 乘客滯港鐵站 列車停駛 紅磡機場的士站打蛇餅 職員派樽裝水餅乾

【明報專訊】颱風「小犬」襲港，天文台昨晚7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，由預告到發出9號風球僅相隔15分鐘，港鐵基於安全考慮即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務。大批市民被殺個措手不及，滯留機場及多個港鐵站，有市民大表不滿，港鐵職員則向滯留乘客派發樽裝水及餅乾。9號風球維持不足5小時後，天文台昨晚11時50分改發8號烈風或暴風信號，預料至少維持至今早11時，而港鐵凌晨表示露天段服務在確認安全後逐步恢復有限度服務。教育局宣布所有日校今日停課一天。

在8號及9號風球高懸下，本港海陸空交通大受影響，機管局預計昨全日約90班航班取消，另約130班航班延誤，延誤時間平均30分鐘，預計今日航班運作正常。

90航班取消 料今日復常

天文台昨午12時40分發出8號東北烈風或暴風信號，到傍晚小犬採取偏北方向移動，其眼壁靠近香港南面海域，本港多處吹烈風。天文台於6時45分宣布，會於7時改發9號烈風或暴風風力增強信號，至7時港鐵亦宣布即時暫停所有露天路段的港鐵及輕鐵服務。大批市民滯留紅磡、大圍及荃灣西站，機場亦至少有數百名回港市民及旅客滯留。

昨晚7時，機場大批抵港旅客趕到機鐵站乘機場快線尾班車離開，車廂迫滿乘客，未能趕及尾班車的旅客唯有輪候的士，但現場所見甚少的士駛進，的士站打了多個「蛇餅」。有滯留機場的市民稱因航班取消，又未能乘車離開，只能在離港大堂等消息。

紅磡大圍荃灣西站「重災」

另一邊廂，入夜後紅磡站外的士站大排長龍，有市民下班欲乘港鐵回家，對港鐵突然停駛感到憤怒，在的士站排隊逾一小時仍未有車。有在大圍上班的市民表示，昨傍晚6時許公司已讓員工離開，沒料到突然改發9號風球，被迫滯留大圍站內。本報記者另在九龍塘站所見，有數十名乘客滯留，有人席地而坐，獲港鐵職員派樽裝水及餅乾。

港鐵表示，港鐵各車站會盡量為行程受颱風影響的乘客提供協助，乘客如有需要可留在車站暫避，直至天氣狀况改善。

翻查資料，天文台昨12時45分發出熱帶氣旋警報，已預告小犬會於昨晚接近香港南面海域，風力可能會增強，「天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號」。直至昨晚6時45分，天文台稱小犬過去一兩小時向偏北方移動，較為接近香港，天文台會在7時發出9號烈風或暴風風力增強信號。

8號波料維持至11時 學校停課

天文台指小犬昨晚最接近本港，有數小時與香港保持60至70公里距離，本港由吹偏北風轉吹偏東風，多處地區吹烈風，大老山及橫瀾島的最高陣風分別高達128及105公里，達暴風級別。截至昨晚11時，小犬集結在香港天文台西南偏南約70公里，預料向西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

天文台表示，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料今日會持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，8號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。

相關字詞﹕颱風小犬

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