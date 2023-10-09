文化委會討論《文藝藍圖》 鄭泳舜：大致完成

政府年初成立文化委員會負責制訂《藍圖》、推動私營市場參與文藝創意產業發展等。鄭泳舜表示委員會已召開多次會議，大致完成討論，政府亦已交代《藍圖》方向及實質建議，相信當局很快公布。

藝發局委員倡表演牌照「拆牆」

《藍圖》旨在推動文藝創意產業化，藝發局委員區永東認為，長遠而言商業化是藝團出路之一，惟現時社會生態不利藝團發展，倘脫離政府資助難以生存。他建議當局提供誘因如稅務優惠，鼓勵商界贊助藝團。他亦指出，社會未必認知哪些藝團表現優秀，舉例當局可加強推廣獲「年度資助」的藝團，建立品牌效應，讓社會及商界知道這些藝團值得支持，協助發展。

財政問題以外，區永東指文藝界長年面對場地短缺，強調倘沒固定表演場地，藝團難以建立品牌「儲觀眾」，商業化自然無從提起。他說，不少藝團早已進駐工廈，如設立工作室，促請當局在牌照問題拆牆鬆綁，容許將工廈變成表演場地。