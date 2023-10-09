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港聞二

文化委會討論《文藝藍圖》 鄭泳舜：大致完成

【明報專訊】文體旅局長楊潤雄早前表示《文藝創意產業發展藍圖》已有初稿，期望本月發表《施政報告》前交代進度。文化委員會成員、立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜透露，政府已向委員會交代《藍圖》方向及實質建議，討論觸及表演藝術、影視業、西九文化區及藝發局發展等不同範疇，期望當局盡快公布。文體旅局回應，文化委員會正就制訂《藍圖》討論，完成後適時公布。

政府年初成立文化委員會負責制訂《藍圖》、推動私營市場參與文藝創意產業發展等。鄭泳舜表示委員會已召開多次會議，大致完成討論，政府亦已交代《藍圖》方向及實質建議，相信當局很快公布。

藝發局委員倡表演牌照「拆牆」

《藍圖》旨在推動文藝創意產業化，藝發局委員區永東認為，長遠而言商業化是藝團出路之一，惟現時社會生態不利藝團發展，倘脫離政府資助難以生存。他建議當局提供誘因如稅務優惠，鼓勵商界贊助藝團。他亦指出，社會未必認知哪些藝團表現優秀，舉例當局可加強推廣獲「年度資助」的藝團，建立品牌效應，讓社會及商界知道這些藝團值得支持，協助發展。

財政問題以外，區永東指文藝界長年面對場地短缺，強調倘沒固定表演場地，藝團難以建立品牌「儲觀眾」，商業化自然無從提起。他說，不少藝團早已進駐工廈，如設立工作室，促請當局在牌照問題拆牆鬆綁，容許將工廈變成表演場地。

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