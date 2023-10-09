成立14年首獲年度資助 小劇團：仍「睇餸食飯」

月均4萬 「足聘兩名全職」

陳健迅表示，大部分本地藝團均以「年度資助」為目標，既為穩定營運資助，計劃本身也是對藝團的肯定。「音樂劇作」所獲資助額平均每月4萬多元，陳稱足以聘請兩名全職員工，毋須兼顧行政工作得以專注創作。至於資助額是否足夠，他直言固然不足，仍要「睇餸食飯」，同時有申請其他資助計劃，劇團目前也獲康文署及文體旅局資助。

陳又稱明白政府資源重心在九大藝團、香港藝術節及西九文化區等，資源難與它們比較，認為中小型藝團角色上可「補位」，以有限資助從事力所能及的工作，例如劇團早前推出計劃鼓勵新晉音樂人創作。他相信「年度資助」不是唯一出路，其劇團視之為發展階梯，冀10年間走向產業化。

冀政府成商界藝團中間人

政府正制訂《文藝創意產業發展藍圖》，陳健迅相信香港不少商界有心投資藝術，惟業界現時難以接觸投資者，期望政府和藝發局扮演中間人為文藝界及商界牽線。他指目前電影發展由商經局負責，冀政府以同樣的產業思維推動戲劇界發展；又強調國際都會的藝術活動應具廣闊光譜，政府同時需提供足夠資源及場地予較小眾的藝術發展。

本港近年人才流失，陳健迅指中小型藝團的行政人員流失同樣嚴重，難以挽留人才，估計資源不足是原因之一。他說藝發局有多項實習計劃，惟不少人在中小型藝團累積數年經驗後，就轉職大型藝團甚至轉行，冀局方推出持續措施，留住具經驗的藝術行政人才。