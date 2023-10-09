明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

成立14年首獲年度資助 小劇團：仍「睇餸食飯」

【明報專訊】主力製作音樂劇的劇團「音樂劇作」於2009年成立，本年度首次成為藝發局「年度資助」藝團，獲55萬元資助。「音樂劇作」藝術總監陳健迅表示，「年度資助」提供穩定營運資助，可聘請全職員工和租用辦公室，有助劇團成員改善收入及專注創作，惟財政上仍要「睇餸食飯」。長遠而言，他認為音樂劇在香港具產業化潛質，冀政府及藝發局成為商界與藝團的中間人。

月均4萬 「足聘兩名全職」

陳健迅表示，大部分本地藝團均以「年度資助」為目標，既為穩定營運資助，計劃本身也是對藝團的肯定。「音樂劇作」所獲資助額平均每月4萬多元，陳稱足以聘請兩名全職員工，毋須兼顧行政工作得以專注創作。至於資助額是否足夠，他直言固然不足，仍要「睇餸食飯」，同時有申請其他資助計劃，劇團目前也獲康文署及文體旅局資助。

陳又稱明白政府資源重心在九大藝團、香港藝術節及西九文化區等，資源難與它們比較，認為中小型藝團角色上可「補位」，以有限資助從事力所能及的工作，例如劇團早前推出計劃鼓勵新晉音樂人創作。他相信「年度資助」不是唯一出路，其劇團視之為發展階梯，冀10年間走向產業化。

冀政府成商界藝團中間人

政府正制訂《文藝創意產業發展藍圖》，陳健迅相信香港不少商界有心投資藝術，惟業界現時難以接觸投資者，期望政府和藝發局扮演中間人為文藝界及商界牽線。他指目前電影發展由商經局負責，冀政府以同樣的產業思維推動戲劇界發展；又強調國際都會的藝術活動應具廣闊光譜，政府同時需提供足夠資源及場地予較小眾的藝術發展。

本港近年人才流失，陳健迅指中小型藝團的行政人員流失同樣嚴重，難以挽留人才，估計資源不足是原因之一。他說藝發局有多項實習計劃，惟不少人在中小型藝團累積數年經驗後，就轉職大型藝團甚至轉行，冀局方推出持續措施，留住具經驗的藝術行政人才。

相關字詞﹕陳健迅 音樂劇作 藝發局

上 / 下一篇新聞

杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運
杭州亞運謝幕 港隊53牌豐收 8金平紀錄獎牌數寫歷史 團長霍啟剛展望明年巴黎奧運
港足光榮返港 今開操備戰世盃外 亞運隊6成員續入選大港腳 周四大球場鬥不丹
港足光榮返港 今開操備戰世盃外 亞運隊6成員續入選大港腳 周四大球場鬥不丹
空手道「夫妻檔」無緣獎牌留憾
空手道「夫妻檔」無緣獎牌留憾
香港鬥志：亞運圖輯
香港鬥志：亞運圖輯
JPEX澳洲總部拆招牌 租戶資料刪除 會計界：或影響投資者執法部門處理案件
JPEX澳洲總部拆招牌 租戶資料刪除 會計界：或影響投資者執法部門處理案件
場外兌換店東館負責人被捕 帖文稱清白 定追究JPEX
場外兌換店東館負責人被捕 帖文稱清白 定追究JPEX
許樹昌料年底前現新冠高峰
許樹昌料年底前現新冠高峰
陳茂波料今年財赤較預期大 稱中長期財政仍穩健
陳茂波料今年財赤較預期大 稱中長期財政仍穩健
藝發局減資助 兩成藝團撥款5年未升 有委員稱變相減薪「懲罰」 指政府增資源方關鍵
藝發局減資助 兩成藝團撥款5年未升 有委員稱變相減薪「懲罰」 指政府增資源方關鍵
話你知：藝發局兩類支援 唯「年度資助」恒常助藝園營運
話你知：藝發局兩類支援 唯「年度資助」恒常助藝園營運
文化委會討論《文藝藍圖》 鄭泳舜：大致完成
文化委會討論《文藝藍圖》 鄭泳舜：大致完成
掛9號前15分鐘預告 乘客滯港鐵站 列車停駛 紅磡機場的士站打蛇餅 職員派樽裝水餅乾
掛9號前15分鐘預告 乘客滯港鐵站 列車停駛 紅磡機場的士站打蛇餅 職員派樽裝水餅乾
一年內兩掛9號波 1999年來首次
一年內兩掛9號波 1999年來首次
嚴陣以待 黃大仙中心環翠車場築防水板堆沙包
嚴陣以待 黃大仙中心環翠車場築防水板堆沙包
警消防民間合力 風下續尋男拔生
警消防民間合力 風下續尋男拔生
去年落成 先進中心塌間隔牆 科技園稱不礙結構已促查 議員批披露太少
去年落成 先進中心塌間隔牆 科技園稱不礙結構已促查 議員批披露太少
城大消費者信心指數遜上季 對物價最擔憂
城大消費者信心指數遜上季 對物價最擔憂
八旬婦過路捱撞亡 的士司機涉危駕被捕
八旬婦過路捱撞亡 的士司機涉危駕被捕
灣區熱搜：建細胞庫研綠能 中大據點擴東莞
灣區熱搜：建細胞庫研綠能 中大據點擴東莞
灣區熱搜：福田新設研究院 盼河套早日聯通
灣區熱搜：福田新設研究院 盼河套早日聯通
灣區熱搜：創業在中大：校友合辦益生菌科企 藉校方科學園進軍深圳
灣區熱搜：創業在中大：校友合辦益生菌科企 藉校方科學園進軍深圳
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
大型測試獲馬會資助
【Emily】冒險樂園「幣圈」 市民話任擺都砸界 掟幣者不滿職員指無效報案 警列糾紛
【Emily】冒險樂園「幣圈」 市民話任擺都砸界 掟幣者不滿職員指無效報案 警列糾紛
【Emily】8號生日掛8號波 吸風台長：關我事
【Emily】8號生日掛8號波 吸風台長：關我事
【Emily】政府港協周六辦亞運祝捷會
【Emily】政府港協周六辦亞運祝捷會
【Emily】港大頒8名譽院士 包括抗疫3將
【Emily】港大頒8名譽院士 包括抗疫3將
【Emily】100煤氣調壓站智能化 年慳6000度電
【Emily】100煤氣調壓站智能化 年慳6000度電
【Emily】「港深湘連睇條鐵」 鐵路迷近距離參觀
【Emily】「港深湘連睇條鐵」 鐵路迷近距離參觀