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藝發局減資助 兩成藝團撥款5年未升 有委員稱變相減薪「懲罰」 指政府增資源方關鍵

【明報專訊】今屆政府強調將香港發展成「中外文化藝術交流中心」，惟藝發局近年資助有下跌趨勢。藝發局資料顯示，佔整體資助約六成、文藝界唯一恆常資助營運開支的「年度資助」，資助額連跌3年。本年度獲「年度資助」的藝團中，逾兩成的資助額在過去5年不變，甚至減少。藝發局委員區永東關注整體資助額下跌，但指出關鍵在於政府需增加資源。他質疑部分藝團的年度資助額多年未增，認為應至少反映通脹，「（現在）變相是減薪，一路去做五六年前相同的工作，是懲罰做得好的藝團」。

年度資助跌3年 有藝團減一成

翻查藝發局最新年報，2021/22年度總資助開支約9300萬元，較前一年度下跌16%。其中佔整體資助約六成的「年度資助」總額，由2021/22年度約5760萬元，連跌3年至本年度約5480萬元（見圖）。以藝團所獲的平均資助計算，過去5年微升2%，今年度49個獲「年度資助」的藝團中，11個的資助額在過去5年不變甚至減少，部分藝團的資助減幅逾一成。

局方：有表現欠佳有自行撤回

藝發局回應稱，總資助開支下跌主要因為藝術及交流活動受新冠疫情影響，申請亦有所減少；至於年度資助減少，主要因過去數年有藝團自行撤回資助，也有藝團表現未如理想而被更替。對於藝團的年度資助金額未有隨通脹增加甚至減少，局方重申資助額是基於申請書評分及可用資源而定，並非與通脹掛鈎。

本港大部分給予文藝界的資助計劃以項目為本，意味完成一個文藝活動或項目後會失去資助，需再申請。藝發局委員區永東表示，「年度資助」是唯一資助藝團日常營運如行政開支及薪金的計劃，對藝團十分重要。他關注總資助額下跌，又質疑部分藝團的資助額多年未增，至少應反映通脹，否則猶如懲罰藝團。

區永東表示，藝發局資助數字取決於政府撥款多寡，倘政府不增加撥款，除非削減獲資助藝團數目，否則實際難以增加資助。對於應否重新分配資源如增加「年度資助」金額，他解釋藝發局分配撥款時，需確保不同類型的藝團均獲資助，達至均衡效果，不認為現時有資助計劃的成效不彰又或有獲資助界別表現欠佳，冀政府整體增加資源，「政府（撥款）信封不加大，自己爭奪資源，其實不是健康情况」。

本年七成藝團受助至少10年

委員：難有空間容新晉

本年度49個獲年度資助的藝團中，35個已獲資助10年或以上、佔比逾七成，首次獲資助的藝團只有兩個。區永東認為現有藝團表現理想，難有空間容納新晉藝團，提到近年當有藝團改變發展方向、放棄年度資助，才會有新藝團入圍。「如果無上升空間，而已經有個藝團、不是做得差，你無理由踢走它。」他認為藝發局可增加資助階梯，舉例稱2019年推出一次性的「優秀藝團計劃」提供為期5年的營運資助，倘計劃日後恆常化，預料可騰出更多年度資助名額予新藝團。

中大文化研究系兼任副教授何慶基認為，藝發局資助總額持續下跌不理想。他說，持續性的營運資助有助藝團長遠規劃，惟現行制度不太願意資助未穩定發展的藝團，較年輕、仍處摸索階段的藝團遭拒諸門外，不利成長。他又指出，現時獲資助藝團已與當局建立關係，使當局較有「安全感」，但藝術 發展本應敢於冒險，冀藝發局在資助制度上更鼓勵多元發展。

明報記者 鄭啟智

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