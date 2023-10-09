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港聞

港聞二

陳茂波料今年財赤較預期大 稱中長期財政仍穩健

【明報專訊】政府在2023/24年度《財政預算案》預計財政赤字為544億港元。財政司長陳茂波昨表示，今年赤字可能會比財政預算案估計大，但中長期來說，香港的財政及經濟都非常穩建。他提到未來數年隨着差餉收稅制度改變，2026/27年起從大企業所得稅收將會增加，政府會繼續量入為出、審慎理財。

賣地收入暫156億 全年目標850億

樓市方面，今個財政年度首兩個季度只售出兩幅官地，連補地價項目，估計暫只有約156億元賣地收入，未及今年度目標的850億元。陳茂波昨於商台《政好星期天》說，樓市股市都有周期，上落受多種因素影響，市場因素佔比很大，而過去數月樓市交投量比去年平均高。至於政府會否替樓市「減辣」，他稱會參考市場情况及政策制定時的環境，強調會務實處理。

陳茂波又指出，本港經濟表現會受外圍因素影響，高息環境、地緣政治等都令經濟有壓力，但他亦稱，自通關以來，訪港旅客數目恢復至疫前七至八成，消費零售則恢復至疫前約九成，本港未來會繼續舉行大型活動，估計市面會繼續暢旺，期望各界同心協力，提升服務水平及推動經濟發展，相信旅客有好的體驗，有助建立香港口碑，自然可繼續吸引更多人來港。

另外，引進重點企業辦公室至今吸引30間企業在港落戶或擴充業務。陳茂波在網誌指出，引進辦至今接觸約200間企業，部分討論比較成熟，相信好消息陸續有來，又認為當其他企業見到同行來港發展效果不錯，亦不會「執輸」。

他續稱，在首批引進的重點企業中，部分屬生物醫藥及健康科技，當中有龍頭企業，以及規模較小但擁有前沿核心技術的企業，未來數年將在港合共投資逾300億元，創造約1萬個就業機會，大部分為科研和管理層職位。他說，投資推廣署今年首9個月已合共協助300間企業落戶香港，當中逾76間來自歐洲，比去年同期增加7%。

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